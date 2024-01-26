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Erman Toroğlu: Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltı öncesi Torreira faul yaptı

Erman Toroğlu: Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltı öncesi Torreira faul yaptı

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltı öncesi Torreira'nın faul yaptığını söylerken, Kerem'in frikik golünde kurulan barajın hatalı olduğunu dile getirdi.

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Galatasaray'ın geriden gelerek 3-1 mağlup ettiği İstanbulspor karşılaşmasının yankıları sürerken, usta yorumcu Erman Toroğlu karşılaşmanın ardından A Spor ekranlarında mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.


Toroğlu İstanbulspor'un golünün iptal edilerek, Galatasaray'a penaltı verilmesine dair konuşurken Torreira'nın penaltıya sebebiyet veren Ali Yaşar'a faul yaptığını öne sürdü.

Öte yandan Toroğlu Kerem Aktürkoğlu'nun frikik golünde kurulan barajın yanlış olduğunu iddia etti. İşte Toroğlu'nun sözleri:

"Torreira faul yapıyor"

"Lucas Torreira, penaltıya sebebiyet veren Ali Yaşar'a faul yapıyor. Ben olsam hakemi VAR'a çağırır, bu pozisyona baktırırım."

"Verirsin ya da vermezsin. Bu pozisyon Galatasaray'ın aleyhine olsa çağırırlar mı çağırmazlar mı?"

Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun frikikten attığı golde kurulan baraj hakkında da konuşan Toroğlu, "Böyle bir baraj kurdurulmaz. Ben oynasam ya atılırım ya da bu barajı oraya koydurtmam. Aptal yerine koymuş herkesi."

"Ya MHK'deki arkadaşlar hiç matematik, geometri falan okudunuz mu acaba? Bu ne rezalet? 13.5 metreden az değil bu baraj. Bilgisayarla ölçün bunu. Bu 9.15'te değil 10.15'te de değil 11.15'te değil." (Görüntü BeIn Sports'tan alınmıştır)

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