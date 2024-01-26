BIST 8.170
DOLAR 30,28
EURO 32,85
ALTIN 1.970,18
HABER /  GÜNCEL

71 yaşında ekmeğinin peşinde, bal kabağı satarak geçimini sağlıyor

71 yaşında ekmeğinin peşinde, bal kabağı satarak geçimini sağlıyor

Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki Selahattin Yıldız, 50 yıldır bal kabağı satarak geçimini sağlıyor.

Abone ol

Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yanındaki sosyete pazarında Pazartesi ve Cumartesi günleri bal kabağı satarak geçimini sağlayan Selahattin Yıldız (71), "Kendine özgü aromasıyla rağbet gören bal kabağını 50 yıldır tezgahlarda satarak ekmek paramı kazanıyorum" dedi.
Yıldız, "50 yıldır pazarcılık yapıyorum. Burada sattığım kabakları kesiyorum, soyuyorum, paketliyorum ve müşterilere sunuyorum. Fiyatları ise paketlenmiş 30 TL, kabuklu veya tüm alırsa 25 TL kilosu. Buraya haftada iki gün geliyorum ve burada satışımı yapıyorum. Kabağın tatlısı yapıldığında ise çok faydası vardır. Küçük çocukların gelişiminde katkısı vardır. Sağlık açısından faydaları oldukça fazla. Yemelerini tavsiye ediyorum. Ben ise burada satış yaparak ekmeğimin peşindeyim" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
'Gaddar Kerim' rolüyle ünlenen Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
'Gaddar Kerim' rolüyle ünlenen Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı!
Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı!
Pendikspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
Pendikspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak
Basketbolda haftanın programı
Basketbolda haftanın programı
Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşların cezaları artırıldı
Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşların cezaları artırıldı
Sahte doktor hastanede 'yaka kartı' ile yakalandı: Kırtasiyeden çıkarttım
Sahte doktor hastanede 'yaka kartı' ile yakalandı: Kırtasiyeden çıkarttım
Erman Toroğlu: Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltı öncesi Torreira faul yaptı
Erman Toroğlu: Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltı öncesi Torreira faul yaptı
Acun da fena gol yedi! Fatih Portakal'ın o sözleri olay oldu
Acun da fena gol yedi! Fatih Portakal'ın o sözleri olay oldu
Asırlık gelenek cirit Erzincan ve Bayburt’ta yaşatılıyor
Asırlık gelenek cirit Erzincan ve Bayburt’ta yaşatılıyor
İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz açıkladı: Adaylığı pazar günü ilan edilecek
İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz açıkladı: Adaylığı pazar günü ilan edilecek