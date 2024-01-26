Saatlerce ekran karşısında kalmak duruş ve yürüyüş bozukluğuna yol açıyor!

Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Suat Boyacı “Bu ağrıları azaltmak için düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, doğru duruş ve hareket teknikleri ile stres yönetimi gibi önlemler almalıyız” dedi. Ayrıca manuel terapi ve egzersizi birleştiren spiral stabilizasyon yönteminin son yıllarda başarılı sonuçlar sağladığını ifade etti.

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Acıbadem Bodrum Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Suat Boyacı günümüzde oturarak geçirilen uzun saatlerin, uzun süre bilgisayar ve cep telefonu kullanmak ve doğal olmayan pozisyonlarda oturmanın pek çok sorunu beraberinde getirdiğini ve bunların başında bel, sırt, boyun ağrıları ve duruş bozukluklarının geldiğini söyledi. Dr. Boyacı omurlarımız arasında bulunan disklerin beslenmesinin bozulmaması için omurganın hareket etmesi gerektiğini aksi taktirde disklerde dejenerasyon yani bozulma ve fıtıkların oluşabileceğini dile getirdi.

“Yanlış duruş, omurganın yük dağılımını bozabiliyor”

Duruş bozukluklarının omurgamıza binen yüklerin dağılımını bozduğuna işaret eden Dr. Boyacı “Yük dağılımındaki bozukluk omurgamızdaki eklemlere binen yüklerde artışa ve ağrılara neden olur. Ayrıca omurlar arasında bulunan disklere binen yük de arttığı için bel ve boyun fıtıkları oluşabilir. Yine omuz ve kalça kuşağı kaslarımızın boylarında değişiklikler olur, kas dengemiz bozulur ve kaslarımız normal şekilde çalışamaz. Bazı kaslarımız normalden daha uzun, bazıları da daha kısa hale gelir. Boyları kısalan ve kasılı durumda olan kaslarımızın da beslenmesi bozulur ve kaslarımızda ağrılı noktalar ortaya çıkar” diye konuştu.

Zaman içinde duruş bozukluğunun yürüyüş bozukluğuna da yol açtığına dikkat çeken Dr. Boyacı vücudumuzdaki kas dengesizliklerinin düzeltilerek yürüyüşün normal şekline döndürülmesi gerektiğini anlattı. Düzensiz beslenme alışkanlıkları ve hareketsizliğin, kilo artışına neden olarak omurgaya binen yükün artmasına neden olduğu gibi diz eklemlerine binen yükün de artmasına neden olduğuna dikkat çeken Dr. Boyacı omurga ve dizlerde gelişen problemlerin de yine yürüyüşü bozacağını söyledi.

“Stres ve kaygı boyun ve sırt ağrısına neden oluyor”

Dr. Boyacı bel ve sırt ağrılarının duygusal ve zihinsel sağlık ile yakından ilişkili olduğunun altını çizerek yoğun stres, üzüntü ve kaygı gibi duygusal dalgalanmaların özellikle boyun ve sırt bölgemizdeki kasları etkileyerek ağrıya neden olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle, modern yaşamın getirdiği bu zorluklarla başa çıkabilmek ve belirtileri azaltabilmek için hem fiziksel hem de duygusal sağlığımıza dikkat etmenin önemini vurgulayan Dr. Boyacı “Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, doğru duruş ve hareket teknikleri, stres yönetimi gibi önlemler bu tür ağrıları azaltmada yardımcı olabilir. Yaşam kalitemizin artması için öncelikle bu ağrıların giderilmesi gerekir. Bunun için yapılabilecek ilk şey ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçların düzenli kullanılmasıdır. Ağrı kesiciler ağrının yönetilmesini sağlasa da, ağrının sebebi olan kas gerginliklerine etki edemez. Bu nedenle bu gibi durumda kasları gevşetmek için manuel terapi (elle tedavi) yöntemlerinin de kullanılması çok faydalı olacaktır” diye konuştu.

“Tedavinin kalıcı olması için egzersiz şart”

Ağrının kesilmiş olmasının, sorunun kökeni olan kas dengesizliğinin düzeldiği anlamına gelmediğinin altını çizen Dr. Boyacı bu tedavilerin etkilerinin geçici olduğunu; kalıcı bir iyileşme için kas dengemizi düzelterek duruşumuzu normal şekline getirebilecek egzersizlerin bu tedaviye eklenmesi gerektiğini anlattı. Aksi takdirde ağrıların bir süre sonra geri dönebileceği ve duruş bozukluğunun da devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

“Elle tedavi ve egzersiz bir arada: Spiral stabilizasyon”

Manuel terapi ve egzersiz sisteminin bir araya getirildiği spiral stabilizasyon tedavi yöntemine değinen Dr. Boyacı “Sorunu bir bütün olarak ortadan kaldırabilmek amacıyla geliştirilen spiral stabilizasyon tedavisinde ağrılı dönemlerde manuel terapiler yapılarak kas gerginlikleri düzeltiliyor. Sonrasında omurga sağlığının korunması ve omurga problemlerinin düzeltilmesi için hastaya özel olarak planlanmış bir egzersiz eğitimi fizyoterapist ve hekim kontrolü altında veriliyor. Egzersizler esnasında da duruşun düzeltilebilmesi ve egzersizin doğru yapılabilmesi için el ile düzeltme manevraları yapılıyor” dedi. Egzersiz eğitimini tamamlayan hastaların evde kendileri egzersiz yapmaya başladığını ve zaman zaman yapılan kontroller ile egzersizlerin doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek yeni egzersiz gruplarına geçildiğini sözlerine ekledi.

Avrupa’da pek çok ülkede 20 yılı aşkın süredir bel ve boyun ağrılarının, duruş bozukluklarının, skolyozun, bel ve boyun fıtıklarının tedavisinde kullanılan spiral stabilizasyon sisteminin yürüyüşün düzeltilebilmesi amacıyla yürüyüş egzersizleri ve eğitimini de kapsadığını belirtti.