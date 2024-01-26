Devegeçidi Barajı'nda nesli tehdit altında olan su samuru görüldü

Diyarbakır’da Devegeçidi Barajı'nda görülen nesli tehdit altındaki su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru, Devegeçidi Barajı'nda görüldü. Barajın yanından geçen bir vatandaş, su samurunu fark ederek cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde su samurunun baraj suyu kenarında beklediği ve vatandaşı görünce suya dalarak gözden kaybolduğu görüldü.