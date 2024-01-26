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Bursa'da faili meçhul "Taçsız Kral" cinayeti 18 yıl sonra çözüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da faili meçhul "Taçsız Kral" cinayeti 18 yıl sonra çözüldü

BURSA'da 18 yıl önce işlenen "Taçsız Kral" cinayeti Bursa polisinin dosyayı yeniden açmasıyla birlikte çözüldü. Cinayetin detayları tüyleri ürpertirken, şüphelilerden 2'sinin öldüğü bir diğerinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Son şüpheli ise polisin raflardaki dosyayı yeniden açmasıyla gözaltına alındı. Bu zanlı da olayları anlattı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Olay, 25 Ekim 2006 tarihinde merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayramın 3'ncü günü Doğa Parkı'nda kimliği belirsiz, yarı çıplak ve bacağında dövmeli bir genç, bıçaklanarak ve kurşunlanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Şahsın üzerinde kimliğini belirlemeye yardımcı olan bir ipucu bulunamayınca, şahsın kimliği bacağındaki "Taçsız kral" dövmesinden yola çıkılarak tespit edilmeye çalışıldı.

Ancak bu mümkün olmayınca olaydan bir gün sonra merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın ile birlikte olayın bağlantılı olabileceğini düşünen ekipler soruşturmayı derinleştirdi.

Öldürülen şahsın 25 yaşındaki Tuncay Türk olduğu tespit edilmiş ancak o dönemde yakın çevresi ile ilişki yaşadığı kadın gözaltına alınırken, olayın zanlıları tespit edilememişti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile özel bir ekip kurarak 6 ay süren bir soruşturma sonrasında 18 yıl boyunca çözülemeyen "Taçsız Kral" cinayetini çözdü. Yapılan soruşturmada, Tuncay Türk'ün o dönemde ilişki yaşadığı kadının akrabaları tarafından evinden zorla kaçırıldığı ve Yiğitler Mahallesi'nde Doğa Parkı'nın içindeki ormanlık alana götürüldüğü ardından burada bıçak ve silah ile öldürdükleri belirlendi.

"Kadının evde hatırası kalmasın" diye olaydan bir gün sonra evi kundakladılar

Dosyanın detayına inen ekipler olaydan bir gün sonra Tuncay Türk'ün evinin kundaklanması ve cinayetin planlanmasına adı karışan 40 yaşındaki Y.K.'nın kimliğini belirlediler. Olayın namus yüzünden işlenebileceğini düşünen ekipler kadının akrabalarıyla bağlantılarını da araştırdılar. Bu esnada cinayetin geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İ.K. tarafından işlendiği, olaylara onunla birlikte R.A. Z.A ve Y.K.'nın da karıştığı tespit edildi. Z.A.'nın başka bir suçtan cezaevinde olduğu R.A.'nın da hayatını kaybettiği belirlendi.

Sorgudaki ifadesinde olayların detaylarını anlatan Y.K. cinayeti kendisinin gerçekleştirmediğini İ.K. tarafından işlendiğini, kundaklama olayını ise "kadının evde hatırası kalmasın" diye yaptıklarını itiraf etti.

Olay günü 22 yaşında, bugün ise 40 yaşında olan Y.K. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevindeki bir kişi hakkında da bu olaydan tutuklama kararı verildi.

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