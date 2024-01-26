Transfer tamam! Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe forması giyecek: İşte sözleşme detayları
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Fenerbahçe'den savunma hattına önemli bir takviye daha geldi. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'de forma giyen A Milli yıldız Çağlar Söyüncü transferinde mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki savunmacı sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi kontrata imza atmak için İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...
Şampiyonluk hedefindeki Kanarya, işini şansa bırakmamak için kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.
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Teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, hedefteki futbolcularla birer birer renklerine bağlamayı sürdürüyor.
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Fenerbahçe, A Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün transferinde mutlu sona ulaştı.
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