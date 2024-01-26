BIST 8.231
DOLAR 30,31
EURO 32,88
ALTIN 1.970,08
HABER /  SAĞLIK

Çocukların bağışıklık sistemi için uzmanlardan arı ekmeği tavsiyesi

Çocukların bağışıklık sistemi için uzmanlardan arı ekmeği tavsiyesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, çocukların doğal probiyotikle beslenmesinin önemine dikkat çekerek, "Annelere tavsiyem, çocuklarına günde 1 tatlı kaşığı Anadolu arı ekmeğini yoğurt ile tükettirmeleridir" dedi.

Abone ol

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, bebek bağırsak mikroflorasının dengesi, alerji, astım, otizm ve gastrointestinal hastalıklar açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Probiyotik mikroorganizma tüketiminin çocuklarda diyare, solunum ve diş çürümesi enfeksiyonları, bebeklerde atopik dermatit ve yenidoğanlarda nekrotizan enterekolit oranını azalttığı, probiyotik ve prebiyotiklerin kalsiyum emilimini artırma yeteneği ve çocukların kemik yoğunluğunu iyileştirmeye yardımcı olduğunu aktaran Çakır, “Bu nedenle çocukların doğal fermente gıdalardan zengin beslenmesi, sağlıklı büyüme ve gelişme açısından önemlidir. Yoğurt, arı ekmeği gibi doğal probiyotik kaynaklarının çocukların beslenme düzenine eklemesini tavsiye ediyorum. Annelere tavsiyem, çocuklarına günde 1 tatlı kaşığı Anadolu arı ekmeğini yoğurt ile tükettirmeleridir” dedi.
Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise doğal probiyotikler arasında yer alan arı ekmeği hakkında bilgiler paylaştı.

Samancı, “Arı ekmeği kovanda üretilirken polen, bal ve diğer arı salgıları ile karıştırılmakta ve laktik asit fermentasyonuna bırakılmaktadır. Bu karışım, farklı enzim, mikroorganizma, nem ve sıcaklığın etkisiyle kimyasal değişikliğe maruz kalmaktadır. Karışım yaklaşık iki hafta içerisinde arı ekmeğine dönüşmekte ve doğal fermente bir ürün olan arı ekmeği kovan içinde, petek gözlerinde depolamaktadır. Yapılan araştırmalar, Anadolu arı ekmeğinin Lactobacillus ve Bacillus türü probiyotik mikroorganizmaları doğal olarak içerdiğini göstermektedir. Probiyotik mikroorganizmalar, sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur” diye konuştu.

Samancı, 2021 yılında yapılan bilimsel çalışmada, Anadolu arı ekmeğinin besin sentezi ve antioksidan özelliği değerlendirildiğini belirterek, “Arı ekmeğinin biyoyararlanımı, toplam antioksidan kapasitesi, fenolik ve flavonoid içeriği değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçları literatürde araştırmalarıyla karşılaştırılmıştır. Anadolu arı ekmeğinin yüksek antioksidan içeriğine ve özellikle karbonhidrat, demir ve çinko açısından, yüksek besin değerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmacılar, Anadolu arı ekmeğinin karbonhidrat, protein, lif, demir ve çinko içeriği bakımından zengin ve yüksek antioksidan kapasitesine sahip doğal bir arı ürünü olduğunu bildirmişlerdir” ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ozan Güven'in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
Ozan Güven'in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
Ceketinin cebine koyduğu kaçak altınlar ile sınırı geçemedi
Ceketinin cebine koyduğu kaçak altınlar ile sınırı geçemedi
Havalar soğudu, balığa olan rağbet arttı
Havalar soğudu, balığa olan rağbet arttı
Yüksekova’da kepçe boyunu aşan karda yol açma çalışması
Yüksekova’da kepçe boyunu aşan karda yol açma çalışması
Bursa'da faili meçhul "Taçsız Kral" cinayeti 18 yıl sonra çözüldü
Bursa'da faili meçhul "Taçsız Kral" cinayeti 18 yıl sonra çözüldü
39 yıllık muhtar adaylıktan çekildi, koltuğuna 13 kişi talip oldu
39 yıllık muhtar adaylıktan çekildi, koltuğuna 13 kişi talip oldu
Partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlenecek!
Partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlenecek!
Devegeçidi Barajı'nda nesli tehdit altında olan su samuru görüldü
Devegeçidi Barajı'nda nesli tehdit altında olan su samuru görüldü
Saatlerce ekran karşısında kalmak duruş ve yürüyüş bozukluğuna yol açıyor!
Saatlerce ekran karşısında kalmak duruş ve yürüyüş bozukluğuna yol açıyor!
Para vermeyen ağabeyinin işyerini tiner döküp yaktı
Para vermeyen ağabeyinin işyerini tiner döküp yaktı
Trakya'daki gümrük kapılarından 2023'te 5,5 milyona yakın araç geçiş yaptı
Trakya'daki gümrük kapılarından 2023'te 5,5 milyona yakın araç geçiş yaptı
Meteorolojiden Erzurum için kuvvetli kar uyarısı
Meteorolojiden Erzurum için kuvvetli kar uyarısı