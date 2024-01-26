Ceketinin cebine koyduğu kaçak altınlar ile sınırı geçemedi

Edirne'de tır şoförünün ceketi ve çantasında yaklaşık 50 bin euro değerinde kaçak altın takılar buldu.

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Türkiye’den çıkış yapan tır, Edirne’de bulunan Hamzabeyli sınır kapısının Bulgaristan tarafında bulunan Lesovo'ya geldi. M.K. isimli Türk vatandaşı sürücü, Türkiye'den Romanya'ya transit olarak taşınan kargoya ilişkin belgeleri sunarak, beyan edilecek başka bir şeyin olmadığını belirtti.



Sonraki gümrük incelemesi sırasında müfettişler, folyoya sarılmış ve belgelerin bulunduğu bir el çantasında ve sürücü kabinindeki sürücü ceketinin cebinde saklanmış üç paket sarı metal mücevher buldu.

Beyan edilmeyen süs eşyalarının toplam ağırlığının 990 olduğu öğrenilirken. Uzman tarafından yapılan ilk incelemeye göre, bunların toplam piyasa değeri 50 bin euro olan 14 ayar altından (numune 585) yapıldığı belirlendi. Yakalama ile ilgili Yambol Bölge Savcılığının gözetiminde yürütülen soruşturmada kaçak altınlara el konuldu ve soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldı.