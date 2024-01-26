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Denizli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Denizli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Denizli’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

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Denizli'nin yüksek kesimlerinde yer alan Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi, Çameli, Tavas ve Kale ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kara yağışı nedeniyle, yerleşim alanları beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezleri ve karayollarındaki kar, kısa sürede eriyerek kaybolurken; yüksek kesimlerdeki kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Hafta sonunda itibaren çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenen hava sıcaklıklarının bugün 2-10, Cumartesi 1-8, Pazar 2-7, Pazartesi eksi 1-6 ve Salı günü ise eksi 1 - derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

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