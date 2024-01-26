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İstanbul'da 2 depoda sahte oto yedek parçaları ele geçirildi

İstanbul'da 2 depoda sahte oto yedek parçaları ele geçirildi

Sultanbeyli'de 2 depoya düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte oto yedek parçası ele geçirildi.

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Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Mahallesi'ndeki iki depoya operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan incelemede, lüks marka araçlara ve yedek parça firmalarına ait ürünlerin merdiven altı olarak tabir edilen bu yerlerde sahte olarak üretildiği belirlendi.

Depolarda yapılan aramada, lüks bir araç markasına ait 2 yedek parça, 4 plastik aparat, 6 yağ ve yakıt filtresi ile çeşitli araç ve yedek parça firmalarına ait 57 bin 714 araba filtresi, 49 bin 290 filtre kutusu, 31 filtre kalıbı, 7 bin 150 filtre kabı, 1000 marka etiketi ile 17 bin filtre poşeti ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.Ö. hakkında "6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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