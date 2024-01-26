İsrail ordusu Gazze'de açlık silahını kullanıyor yemek sırasında bekleyenlere bomba yağdı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken bölgeye uyguladığı ambargo sebebiyle Filistinliler açlıkla mücadele ediyor.

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Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler bölgede dağıtılan yemeğe ulaşabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Filistinliler savaş, kuşatma ve yardımların bölgeye ulaştırılamaması nedeniyle zorlu şartlarla karşı karşıya.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail işgali, Gazze Şeridi'ni bombalayarak, aç bırakarak ve tedaviyi engelleyerek soykırım yapıyor." ifadelerini kullandı.

20 ölü en az 150 yaralı

İsrail ordusunun dün, Gazze'deki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen binlerce aç insana karşı düzenlediği saldırıda en az 20 kişi ölmüş, 150 kişi de yaralanmıştı.

Gazze'deki can kayıplarının neredeyse yarısı çocuk

DSÖ Sözcüsü Lindmeier, Gazze'deki insanların felaketi yaşadığını vurgulayarak "Gazze'de insan açlıktan, yetersiz beslenmeden ve susuzluktan ölebilir ya da kurşunlardan, yaralanmadan ve çöken binalar nedeniyle ölebilir. Bu, korkunç bir durum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 900 Filistinli öldürüldü, 64 bin 110 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.