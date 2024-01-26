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Kayak sezonu pastırmacılara yaradı

Kayak sezonu pastırmacılara yaradı

Erciyes’te kayak sezonunun açılmasıyla birlikte kente gelen turistler, pastırmacılarda hareketliliği artırdı.

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Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te sezonun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler kente gelmeye başladı. Kayağın ardından evlerine dönün turistlerin uğrak yeri ise Kayseri’ye özgü tatlar satan pastırmacılar oldu. Tatil dönüşü pastırma ve sucuklarını alarak eve dönen turistler, pastırmacılardaki hareketliliği artırdı.

Kayak sezonunun açılmasının kendilerine de katkısı olduğunu söyleyen pastırmacı Yasin Güzel, “Şu anda Erciyes’te kayak sezonu açıldığı için yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı. Bunun bize katkısı tabii ki de büyük. Çünkü yerli turistimiz, Adana’dan, İstanbul’dan Ankara’dan kayak için buraya geldikleri için giderken de pastırma ve sucuklarını götürüyorlar. Bize katkıları çok şu anda. Şu anda bir de sömestir tatili var. Kayak sezonu ile sömestir birleşince piyasadaki hareketlilik arttı. Müşterilerimizin damak tatları ile alakalı bir durum. Geldikleri zaman zaten biz burada ürünlerimizi tattırıyoruz ve anlatıyoruz. Onlar da keselerine göre alışverişlerini yapıp, dönüyorlar” şeklinde konuştu. Kayseri’de pastırma 950 TL’den satışa sunulurken, sucuk ise 400 TL’den başlayan fiyatlarla tezgahta yerini alıyor.

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