BIST 8.229
DOLAR 30,31
EURO 32,89
ALTIN 1.969,70
HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce kararını verdi: Seçime tek başımıza giriyoruz! Ekrem İmamoğlu'na karşı İstanbul'da aday çıkarıyor

Muharrem İnce kararını verdi: Seçime tek başımıza giriyoruz! Ekrem İmamoğlu'na karşı İstanbul'da aday çıkarıyor

CHP ile yaptığı seçim ittifakı görüşmelerinden istediğini alamayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, canlı yayında CHP'yi topa tuttu. CHP ile ittifak kapılarını kapatan İnce seçimlere tek başlarına gireceklerini duyurdu. İnce konuşmasının ardından partisinin 13 adayını açıkladı. İBB adayı ise haftaya açıklanacak. Mehmet Sevigen de İBB adaylarından biri..

Abone ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, günler öncesinden duyurduğu basın toplantısında konuşuyor. İnce, CHP'yi topa tutuyor. İşte İnce'nin açıklamalarından satır başları...

- Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır, ilimizin adı Tunceli'dir. Kamer Genç bile Dersim demiyordu.

- Şeyh Sait bir vatan haindir. Aynen İskilipli Atıf gibi... Atatürk, Nutuk'ta da böyle demiştir.

- Ben orada olsam İsveç'in NATO üyeliğine evet demezdim. CHP sana ne oluyor da İsveç'e evet diyorsun; biz ayrı dünyanın insanlarıyız!

- 22 yılda umut olamayanlar asla umut olamazlar. Erdoğan yorulmuştur, seçmen onu göndermeye hazırdır. Ama seçmen onun yerine gelecek isme güvenmek istiyor.

- Terör örgütleriyle arana mesafe koyamazsan, PKK ve FETÖ ile yan yana görünürsen Erdoğan'ı yenemezsin. 

- Ülke birbirini dinlemeyen iki kutba ayrılmış durumdadır, bu ülkemiz için iyi bir şey değildir.

- CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı.

Yarın başka yönetim gelir konuşuruz

- Değişmek başka bir şey başkalaşmak başka bir şeydir. Gençliğimin partisi gitmiş başka bir parti gelmiş. Yarın başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz.

- Ön seçim namus sözü deyip adayları bir arkadaşın belirlerse inandırıcı olamazsın.

- Her gördüğün eli öpersen millet sana güvenmez, Memleket Partisi de senin yanına gelmez.

- Türkiye'nin yeni bir nefese ihtiyacı vardır. O nefes üçüncü yoldur. Yolumuz, Türkiye'yi ayrıştıran değil birleştirenlerin yoludur. Türkiye'de her kesimden oy alma potansiyeli olan tek parti Memleket Partisi'dir. Girebildiğimiz her yerde seçime gireceğiz.

İBB adayı haftaya açıklanacak

- Şu anda İstanbul'da 3 aday adayımız var. Önümüzdeki hafta karar verip bir arkadaşımızı atayacağız. Mehmet Sevigen 3 kişiden biri.

- 91'de yaşandı bu tartışma. 89'da SHP bütün belediyeleri aldı, 91'de bir hezimet yaşandı. Ben sadece Özgür ve Ekrem Bey'in bu hezimeti yaşları gereği bilmediklerini, o zaman partide olmadıkları için bunu hatırlatmak istedim.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayak sezonu pastırmacılara yaradı
Kayak sezonu pastırmacılara yaradı
NBA All-Star maçında takımların ilk 5'leri belli oldu Alperen Şengün için yeni fırsat
NBA All-Star maçında takımların ilk 5'leri belli oldu Alperen Şengün için yeni fırsat
Türkiye Uzay Ajansı "Deney Sözlüğü"nü paylaşmaya devam ediyor
Türkiye Uzay Ajansı "Deney Sözlüğü"nü paylaşmaya devam ediyor
Şehit babasına 'kimsin lan kimsin' diyen Can Ataklı'ya istenen ceza belli oldu
Şehit babasına 'kimsin lan kimsin' diyen Can Ataklı'ya istenen ceza belli oldu
Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı!
Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı!
Gül üreticilerinde "Sevgililer Günü" yoğunluğu başladı
Gül üreticilerinde "Sevgililer Günü" yoğunluğu başladı
Bu hafta 9 film gösterime giriyor
Bu hafta 9 film gösterime giriyor
Stajyeri hamile bıraktı, köşe bucak kaçtı! Çerez kralı baba çıktı
Stajyeri hamile bıraktı, köşe bucak kaçtı! Çerez kralı baba çıktı
Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nı açılış tarihi belli oldu
Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nı açılış tarihi belli oldu
İsrail ordusu Gazze'de açlık silahını kullanıyor yemek sırasında bekleyenlere bomba yağdı
İsrail ordusu Gazze'de açlık silahını kullanıyor yemek sırasında bekleyenlere bomba yağdı
Çocuklarda 3-4 haftayı geçen kemik ağrılarının nedeni kanser olabilir
Çocuklarda 3-4 haftayı geçen kemik ağrılarının nedeni kanser olabilir
Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri başladı
Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri başladı