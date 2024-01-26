Muharrem İnce kararını verdi: Seçime tek başımıza giriyoruz! Ekrem İmamoğlu'na karşı İstanbul'da aday çıkarıyor

CHP ile yaptığı seçim ittifakı görüşmelerinden istediğini alamayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, canlı yayında CHP'yi topa tuttu. CHP ile ittifak kapılarını kapatan İnce seçimlere tek başlarına gireceklerini duyurdu. İnce konuşmasının ardından partisinin 13 adayını açıkladı. İBB adayı ise haftaya açıklanacak. Mehmet Sevigen de İBB adaylarından biri..

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, günler öncesinden duyurduğu basın toplantısında konuşuyor. İnce, CHP'yi topa tutuyor. İşte İnce'nin açıklamalarından satır başları...

- Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır, ilimizin adı Tunceli'dir. Kamer Genç bile Dersim demiyordu.

- Şeyh Sait bir vatan haindir. Aynen İskilipli Atıf gibi... Atatürk, Nutuk'ta da böyle demiştir.

- Ben orada olsam İsveç'in NATO üyeliğine evet demezdim. CHP sana ne oluyor da İsveç'e evet diyorsun; biz ayrı dünyanın insanlarıyız!

- 22 yılda umut olamayanlar asla umut olamazlar. Erdoğan yorulmuştur, seçmen onu göndermeye hazırdır. Ama seçmen onun yerine gelecek isme güvenmek istiyor.

- Terör örgütleriyle arana mesafe koyamazsan, PKK ve FETÖ ile yan yana görünürsen Erdoğan'ı yenemezsin.

- Ülke birbirini dinlemeyen iki kutba ayrılmış durumdadır, bu ülkemiz için iyi bir şey değildir.

- CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı.

Yarın başka yönetim gelir konuşuruz

- Değişmek başka bir şey başkalaşmak başka bir şeydir. Gençliğimin partisi gitmiş başka bir parti gelmiş. Yarın başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz.

- Ön seçim namus sözü deyip adayları bir arkadaşın belirlerse inandırıcı olamazsın.

- Her gördüğün eli öpersen millet sana güvenmez, Memleket Partisi de senin yanına gelmez.

- Türkiye'nin yeni bir nefese ihtiyacı vardır. O nefes üçüncü yoldur. Yolumuz, Türkiye'yi ayrıştıran değil birleştirenlerin yoludur. Türkiye'de her kesimden oy alma potansiyeli olan tek parti Memleket Partisi'dir. Girebildiğimiz her yerde seçime gireceğiz.

İBB adayı haftaya açıklanacak

- Şu anda İstanbul'da 3 aday adayımız var. Önümüzdeki hafta karar verip bir arkadaşımızı atayacağız. Mehmet Sevigen 3 kişiden biri.

- 91'de yaşandı bu tartışma. 89'da SHP bütün belediyeleri aldı, 91'de bir hezimet yaşandı. Ben sadece Özgür ve Ekrem Bey'in bu hezimeti yaşları gereği bilmediklerini, o zaman partide olmadıkları için bunu hatırlatmak istedim.