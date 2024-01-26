BIST 8.230
DOLAR 30,31
EURO 32,89
ALTIN 1.969,38
HABER /  GÜNCEL

Mağaza açılışında 19 TL'ye satılan ütüyü duyan koştu kuyruğun ucu görünmedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mağaza açılışında 19 TL'ye satılan ütüyü duyan koştu kuyruğun ucu görünmedi

Kocaeli'de bir elektronik mağazasının açılışında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, kapının açılmasıyla indirimli ürünlere yöneldi. Vatandaşlar özellikle 19 TL'ye satılan ütüye ve televizyonlara rağbet gösterdi.

Abone ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni açılan bir elektronik mağazası kampanya başlattı. Kampanyayı açılıştan önce duyan vatandaşlar ise sabah erken saatlerde mağaza önünde kuyruk oluşturdu.

Sıraya giren vatandaşlar, kapının açılmasıyla hemen indirimli ürünlere doğru yöneldi. Yoğunluk oluşturan vatandaşlardan bazıları öğrenci olan çocuğu, kimi doğum günü olan eşi, kimisi ise evi ve kendisi için alışveriş yaptı.

Vatandaşlar özellikle kampanya dolayısıyla 19 TL'ye satılan 800 TL değerindeki ütüye rağbet gösterdi. Kampanyalı ürünleri almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar kasa önünde yığılınca çalışanlar da zaman zaman zor anlar yaşadı.

"Kalabalık olacağını tahmin etmiyordum"

Sabah erken saatlerde sıraya girdiğini ifade eden Mesut Durmuş, "Gece vardiyasından çıkıp alışveriş için sıraya girdim. Böyle kalabalık olacağını tahmin etmiyordum. Bugün eşimin doğum günü. Bu sebeple eşime hediye olarak akıllı saat almak istiyorum" dedi.
Alışverişe çocuğu ile gelen Öznur Barış, "Tablet almak istiyorum, diğer tabletimiz çok eskidi. Kalabalık var. Erkenden saat 09.00'da sıraya girdik" diye konuştu.

"Beklediğimize değse bari"

Kampanyadan dün haberinin olduğunu, bu sebeple gece vardiyasından çıktıktan hemen sonra mağazaya geldiğini ve sıraya girdiğini belirten Hülya Yavuz, "Dün telefon almaya geldiğimizde bugün indirim olacağını öğrendik. Kızım öğrenci olduğu için ona laptop almaya geldik. Bizim alacağımız laptop burada 8 bin TL, dışarıda 13 bin TL. Ayrıca ütü fiyatı 20 TL’ye düşmüş. Kalabalık var, ürünler yeterli olur mu bilmiyorum, beklediğimize değse bari" şeklinde konuştu.
Alışverişini yapan Selçuk Sağlam da, "Televizyon, telefon, kulaklık aldım. Fiyatlar uygun" ifadelerini kullandı.
2 televizyon alan Feyzanur Demirtaş ise "Fiyatlar dışarıya göre uygun. Yeni aldığımız eve televizyon almak için geldik. 2 tane televizyon aldık. Yoğunluk var, rağbet fazla" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rekabet Kurulu'ndan beyaz et markalarına soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan beyaz et markalarına soruşturma
Göllerde kaçak avcılıkla mücadele sürüyor
Göllerde kaçak avcılıkla mücadele sürüyor
Türkiye’de kartlı ödemeler 2023’te yüzde 122 büyüdü
Türkiye’de kartlı ödemeler 2023’te yüzde 122 büyüdü
Kazım Karabekir Paşa Kars’ta anıldı
Kazım Karabekir Paşa Kars’ta anıldı
Kayakta basit yaralanmalar büyük sakatlıklara yol açabilir
Kayakta basit yaralanmalar büyük sakatlıklara yol açabilir
Rekabet Kurumu'ndan Electrolux'e yaklaşık 27,5 milyon lira ceza!
Rekabet Kurumu'ndan Electrolux'e yaklaşık 27,5 milyon lira ceza!
Elektrikli araç kazalarına müdahale için özel eğitimler verilecek
Elektrikli araç kazalarına müdahale için özel eğitimler verilecek
Muharrem İnce kararını verdi: Seçime tek başımıza giriyoruz! Ekrem İmamoğlu'na karşı İstanbul'da aday çıkarıyor
Muharrem İnce kararını verdi: Seçime tek başımıza giriyoruz! Ekrem İmamoğlu'na karşı İstanbul'da aday çıkarıyor
Kayak sezonu pastırmacılara yaradı
Kayak sezonu pastırmacılara yaradı
NBA All-Star maçında takımların ilk 5'leri belli oldu Alperen Şengün için yeni fırsat
NBA All-Star maçında takımların ilk 5'leri belli oldu Alperen Şengün için yeni fırsat
Türkiye Uzay Ajansı "Deney Sözlüğü"nü paylaşmaya devam ediyor
Türkiye Uzay Ajansı "Deney Sözlüğü"nü paylaşmaya devam ediyor
Şehit babasına 'kimsin lan kimsin' diyen Can Ataklı'ya istenen ceza belli oldu
Şehit babasına 'kimsin lan kimsin' diyen Can Ataklı'ya istenen ceza belli oldu