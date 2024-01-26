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Elazığ’da bir buçuk ton küflenmiş ve tarihi geçmiş gıdaya el konuldu

Elazığ’da bir buçuk ton küflenmiş ve tarihi geçmiş gıdaya el konuldu

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ve denetim personeli tarafından yapılan denetimlerde bozulmuş, kokuşmuş ve küflenmiş olduğu tespit edilen yaklaşık 1180 kilogram çökeleğe ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 357 kilo kremaya el konuldu.

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Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ve denetim personeli, gıda üretim ve satış yerlerinde denetimleri aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimler çerçevesinde bozulmuş, kokuşmuş ve küflenmiş yaklaşık 1180 kilo çökelek ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 357 kilo krema tespit edildi. Bozulmuş ürünlere el konulurken, söz konusu işletmelere 5996 sayılı Kanun çerçevesinde gerekli idari yaptırımların uygulandığı bildirildi.
Denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.

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