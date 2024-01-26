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CHP PM bugün toplanıyor: 300'den fazla aday açıklanacak

CHP PM bugün toplanıyor: 300'den fazla aday açıklanacak

Yerel seçim çalışmalarına geçtiğimiz hafta ara veren CHP'nin bugün yapacağı PM toplantısıyla birlikte 300'den fazla adayının açıklaması bekleniyor.

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31 Mart 2024 yerel seçimleri için siyasi partiler, aday belirleme çalışmalarını hızlandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bu kapsamda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) bugün Özgür Özel başkanlığında topluyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, toplantının ardından yeni adayların açıklanması beklenirken, İzmir ile ilgili nihai karar için Şubat ayına işaret ediliyor. Parti Meclisi toplantısında Antalya ve Muğla adaylarının da netleşmesi bekleniyor.

Parti Genel Merkezi'nde pek çok adayın belirleneceği iki toplantı gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce Merkez Yönetim Kurulu'na ardından Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

Parti Meclisi'nde 300'den fazla belediye başkan adayının açıklanması bekleniyor.



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