AB'nin Gözü dönmüş 12 Yahudi yerleşimci için yaptırım kararına 2 ülke itiraz etti

Avrupa Birliğinin (AB) işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddete başvuran yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanma kararı Macaristan ve Çekya tarafından engellendi.

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Brüksel merkezli EUobserver'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunduğu tespit edilen 12 Yahudi yerleşimciye vize yasağı getirme planı AB ülkeleri arasında fikir ayrılıklarına yol açtı.

AB Konseyinde görüşülen yaptırım kararına, böyle bir adımın "AB'nin Yahudi yerleşimcileri Hamas ile bir tutması anlamına geleceğini" savunan Çekya ve Macaristan'dan itiraz geldi.

Bunun üzerine AB'nin yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı, daha fazla görüşmeler yapılması için ertelendi.

Yaptırım kararının zamanlamasına ilişkin çekincelerini bildiren diğer ülkeler Almanya, Bulgaristan, Hırvatistan, İtalya ve Romanya olurken; Belçika, Fransa, Hollanda ve İrlanda ise bir an önce harekete geçilmesini istiyor.

Bazı diplomatik kaynaklar söz konusu karara ilişkin ertelemenin "alışılmadık olduğu" yorumunu yaparken, normalde bu aşamada kararların alınma sürecinin ciddi sorunlarla karşılaşılmadığı takdirde hızlı şekilde ilerlediğine işaret etti.

Kaynaklara göre Hamas ile ilişkili kişilerin yanı sıra şiddet yanlısı Yahudi yerleşimcilere de yaptırım uygulama kararıyla AB, Ortadoğu'da "dengeli ve tarafsız" duruş sergiliyormuş gibi görünmeyi amaçlamaktaydı.

AB, 16 Ocak'ta Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.