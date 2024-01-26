İletişim Başkanlığı'ndan Murat Kurum düzeltmesi: 'Baba kart' değil 'aile kart' olacak

AK Parti’nin İBB adayı, Murat Kurum’un annelerin yanında 0-6 yaş arasında çocuğu olan babalara da ücretsiz ulaşım hakkı tanıyacağı vaadinin sosyal medyada “baba kart çıkarılacağı” şeklinde yanlış yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı devreye girdi. İletişim Başkanlığı açıklamasında Kurum'un baba kart demediğini ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak uygulamanın 'Aile Kart' olacağını belirtti.

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AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un annelerinin yanında 0-6 yaş arasında çocuğu olan babalara da ücretsiz ulaşım hakkı tanıyacağı vaadinin sosyal medyada “baba kart çıkarılacağı” şeklinde yanlış yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı devreye girdi.

Murat Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘İBB Başkan Adayı Murat Kurum, ‘Toplu ulaşım için Baba kart çıkaracağız' dedi’ iddiası doğru değildir” denilerek şunlar kaydedildi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı’nda böyle bir ifade kullanmamıştır.

Programda İstanbul için projelerini açıklayan Kurum, mevcuttaki ‘Anne Kart’ uygulamasının değiştirileceğini, sistemin yeni isminin ‘Aile Kart’ olacağını duyurmuştur. Aile Kart ile şu an 0-4 yaş çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceklerini belirten Kurum, ‘Artık hem yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz hem de babalarımıza da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz.’ ifadelerini kullanmıştır. Manipülatif haberlere itibar etmeyiniz.”