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Uzmanlardan kış soğuklarına karşı ballı meyve önerisi

Uzmanlardan kış soğuklarına karşı ballı meyve önerisi

Kış aylarında daha fazla duyulan enerji ihtiyacının karşılanmasında bal önemli bir besin olarak dikkat çekerken, bal üreticileri ve satıcıları mevsimsel hastalıklara karşı ballı meyve öneriyor.

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Van’daki bal üreticileri ve satıcıları, kışın soğuk havada özellikle enerji kaybında balın önemli bir besin kaynağı olduğunu belirterek, kış mevsiminde C vitamini bakımından zengin meyvelerle birlikte tüketilen balın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve bunun için de ballı meyve tüketilmesini önerdi. İHA muhabirine konuşan bal satıcısı Mesut Elasan, kış aylarında insanların bağışıklık siteminin zayıfladığını belirtti. Kışın vücut direncini bal ürünleriyle desteklediklerini ifade eden Elasan, “Özelikle kışın çok tüketilen meyvelere bal döküp, bu haliyle vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Gribal enfeksiyonlara karşı bal antioksidan içerdiği için bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bal sevmeyen çocuklar için de balı sevdirmek için meyveyle birlikte tavsiye ediyoruz. Bu şekilde çocuklarınıza ballı meyve salatası yedirin. Diğer taraftan bal sevmeyen çocuklara balı süt veya meyve sularına atıp içirebilirsiniz” dedi.

"Propolisle ilgili yapılacak deneyin başarılı olacağına eminiz"
Türkiye'nin uzaya yolculuk yapan ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yer çekimsiz ortamda propolis deneyi için de heyecanlandıklarını dile getiren Elasan, “Türk astronotumuz uzaya çıktı ve yanında test için propolis götürdü. Arıcılar olarak çok sevinçliyiz. Propolisle ilgili yapılacak deneyin başarılı olacağına eminiz” diye konuştu.

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