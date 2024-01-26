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Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada otomobil hurdaya döndü.

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Kaza, Acıpayam ilçesi Yeşildere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracı yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta ikiye büküldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, Acıpayam Devlet Hastanesine sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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