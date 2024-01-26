İbrahim Özkan'dan Meral Akşener'e 'salak ve ahmak' tepkisi

İbrahim Özkan, kendisine yönelik 'salak' ve 'ahmak' sözlerini sarf eden Meral Akşener'e, "Hukuki süreç başlatmayıp, sizi kamuoyunun vicdanına havale ediyorum" diyerek yanıt verdi.

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İYİ Parti’de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin akabinde partisinden istifa eden eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, kendisine yönelik Meral Akşener'in sarf ettiği "İmamoğlu'nu çok seviyor olabilir bu arkadaşımız. Müthiş bir sevgi sevda yaşıyor olabilir. Ona da saygı duyuyorum. Böyle baktığınız zaman, yalancılık salaklık ve ahmaklıkla eş değerdir" sözlere yanıt verdi.