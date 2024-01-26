BIST 8.314
DOLAR 30,30
EURO 32,97
ALTIN 1.970,15
HABER /  GÜNCEL

İbrahim Özkan'dan Meral Akşener'e 'salak ve ahmak' tepkisi

İbrahim Özkan'dan Meral Akşener'e 'salak ve ahmak' tepkisi

İbrahim Özkan, kendisine yönelik 'salak' ve 'ahmak' sözlerini sarf eden Meral Akşener'e, "Hukuki süreç başlatmayıp, sizi kamuoyunun vicdanına havale ediyorum" diyerek yanıt verdi.

Abone ol

İYİ Parti’de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin akabinde partisinden istifa eden eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, kendisine yönelik Meral Akşener'in sarf ettiği "İmamoğlu'nu çok seviyor olabilir bu arkadaşımız. Müthiş bir sevgi sevda yaşıyor olabilir. Ona da saygı duyuyorum. Böyle baktığınız zaman, yalancılık salaklık ve ahmaklıkla eş değerdir" sözlere yanıt verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Atmosferdeki karbondioksit oranı 144 yılda yüzde 45 arttı
Atmosferdeki karbondioksit oranı 144 yılda yüzde 45 arttı
Cem Küçük canlı yayında kötü haberi verdi! 'Türk Sanayi Devi Üretimi Durdurdu
Cem Küçük canlı yayında kötü haberi verdi! 'Türk Sanayi Devi Üretimi Durdurdu
Uzmanlardan kış soğuklarına karşı ballı meyve önerisi
Uzmanlardan kış soğuklarına karşı ballı meyve önerisi
Sinsi ilerleyen rahim ağzı kanseri, aşılama ile önlenebiliyor
Sinsi ilerleyen rahim ağzı kanseri, aşılama ile önlenebiliyor
Elazığ’da bir buçuk ton küflenmiş ve tarihi geçmiş gıdaya el konuldu
Elazığ’da bir buçuk ton küflenmiş ve tarihi geçmiş gıdaya el konuldu
İngiltere Kralı, prostat tedavisi görecek!
İngiltere Kralı, prostat tedavisi görecek!
Navlun fiyatları Kızıldeniz'deki gerilimle 8 haftadır artıyor
Navlun fiyatları Kızıldeniz'deki gerilimle 8 haftadır artıyor
Kafasına yük asansörü düşen işçi yaralandı!
Kafasına yük asansörü düşen işçi yaralandı!
AB'nin Gözü dönmüş 12 Yahudi yerleşimci için yaptırım kararına 2 ülke itiraz etti
AB'nin Gözü dönmüş 12 Yahudi yerleşimci için yaptırım kararına 2 ülke itiraz etti
İletişim Başkanlığı'ndan Murat Kurum düzeltmesi: 'Baba kart' değil 'aile kart' olacak
İletişim Başkanlığı'ndan Murat Kurum düzeltmesi: 'Baba kart' değil 'aile kart' olacak
İTÜ'den deprem araştırma merkezi! Türkiye'deki aktif faylar mercek altına alınıyor
İTÜ'den deprem araştırma merkezi! Türkiye'deki aktif faylar mercek altına alınıyor