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Pakistan ordusu, komşu ülkelere sert mesajlar gönderdi

Pakistan ordusu, komşu ülkelere sert mesajlar gönderdi

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, üniversite öğrencileriyle bir araya geldiği etkinlikte, komşu ülkelere sert mesajlar verdi.

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The Tribune Express gazetesinin haberine göre, Orgeneral Munir, başkent İslamabad'da üniversite öğrencileriyle düzenlenen oturumda, Hindistan, İran ve Afganistan'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Munir, "Tek bir Pakistanlının emniyeti ve güvenliği söz konusu olduğunda, tüm Afganistan mahvedilebilir." dedi.

Pakistan'ın 50 yıl boyunca 5 milyon Afganistan vatandaşına gıda sağladığına dikkati çeken Munir, "Konu çocuklarımıza geldiğinde, onlara saldıranların peşine düşeceğiz." ifadesini kullandı.

Munir, Belucistan'daki ayrılıkçı hareketlerin, Afganistan tarafından uzun süredir desteklendiğini iddia ederek, Kabil'in Pakistan'a asla dostluk göstermediğini savundu.

Pakistan'ın bağımsızlığının ardından Birleşmiş Milletler'e (BM) üye olmasına sadece Afganistan'ın karşı çıktığını anımsatan Munir, Pakistan halkının tarih okumadığını kaydetti.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor.

"Bizi sırtımızdan bıçaklayamazsınız"

Hindistan ile de ilişkilerle ilgili Munir, Yeni Delhi'nin Pakistan'ın bağımsız bir devlet olmasını kabullenemediğini belirterek, "Peki bu durumda biz, Hindistan ile nasıl uzlaşalım." dedi.

Munir, İran'ın Pakistan'a füze saldırılarına atıfta bulunarak, "Bizi sırtımızdan bıçaklayamazsınız. Eğer bunu yaparsanız, uygun cevabı alırsınız." dedi.

Orgeneral Munir, kimsenin Pakistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal edemeyeceğini kaydetti.

İran ile Pakistan arasındaki gerginlik

İran, 16 Ocak'ta Pakistan topraklarına füze ve hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek terör unsurlarını hedef aldığını duyurmuştu.

Pakistan da gece saatlerinde İran'ın sınır bölgesindeki bir noktayı füzelerle vurarak, teröristlere yönelik harekat yaptığını bildirmişti.

Taraflar birbirini kınarken, saldırılarda sivillerin öldüğünü, "dost ve kardeş ülkeler" olarak birbirinin toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını açıklamıştı.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken, ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

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