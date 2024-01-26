BIST 8.314
DOLAR 30,30
EURO 32,97
ALTIN 1.970,15
HABER /  GÜNCEL

PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 10 şüpheli yakalandı!

PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 10 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde faaliyet göstererek Türkiye ile Yunanistan arasında yasa dışı sınır geçişlerini organize ettikleri iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgütün sözde gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren 15 şüphelinin, örgüt mensuplarına yaşamsal malzeme ve para göndermiş oldukları veya göndermeye çalıştıkları tespit edildi.

Savcılık, örgütün kırsal alan yapılanmasına katılım arayışında olan şüphelilerin, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçişleri ve eylem amacıyla bu ülkeden Türkiye'ye gönderilen örgüt mensuplarının sınır geçişlerini organize ettiklerini de belirledi.

Terör örgütü PKK ile bağlantılı şekilde, söz konusu faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen şüpheliler için gözaltı kararı verildi. Başakşehir, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Pendik ve Sultanbeyli'deki 15 adrese düzenlenen operasyonda, kimliği belirlenen 15 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Öte yandan, örgütün gençlik yapılanmasında benzer faaliyetlerde bulunulmasına ilişkin 3 farklı soruşturma daha yürütüldüğü ve bu soruşturmalarda kimliği belirlenen 10 zanlı hakkında da gözaltı kararları verildiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Küresel doğal gaz talebinde bu yıl güçlü artış bekleniyor
Küresel doğal gaz talebinde bu yıl güçlü artış bekleniyor
Almanya Savunma Bakanı'ndan savaş uyarısı!
Almanya Savunma Bakanı'ndan savaş uyarısı!
İstanbul Büyükçekmece Gölü'nde ceset bulundu!
İstanbul Büyükçekmece Gölü'nde ceset bulundu!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Erdoğan'a İsveç teşekkürü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Erdoğan'a İsveç teşekkürü
Kartalkaya, Gölcük ve Abant'ta kar etkili oluyor
Kartalkaya, Gölcük ve Abant'ta kar etkili oluyor
Bursa'da apartmanda yangın çıktı: 8 kişi hastaneye kaldırıldı!
Bursa'da apartmanda yangın çıktı: 8 kişi hastaneye kaldırıldı!
İbrahim Özkan'dan Meral Akşener'e 'salak ve ahmak' tepkisi
İbrahim Özkan'dan Meral Akşener'e 'salak ve ahmak' tepkisi
Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Atmosferdeki karbondioksit oranı 144 yılda yüzde 45 arttı
Atmosferdeki karbondioksit oranı 144 yılda yüzde 45 arttı
Cem Küçük canlı yayında kötü haberi verdi! 'Türk Sanayi Devi Üretimi Durdurdu
Cem Küçük canlı yayında kötü haberi verdi! 'Türk Sanayi Devi Üretimi Durdurdu
Uzmanlardan kış soğuklarına karşı ballı meyve önerisi
Uzmanlardan kış soğuklarına karşı ballı meyve önerisi
Sinsi ilerleyen rahim ağzı kanseri, aşılama ile önlenebiliyor
Sinsi ilerleyen rahim ağzı kanseri, aşılama ile önlenebiliyor