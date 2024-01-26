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Galatasaray Daikin, Ayçin Akyol'un sözleşmesini uzattı

Galatasaray Daikin, Ayçin Akyol'un sözleşmesini uzattı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Ayçin Akyol'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenen imza törenine Ayçin Akyol ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek katıldı.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Ayçin, Galatasaray sevgisini ve Galatasaray vizyonunu çok iyi ifade etti. Ben çok memnunum. Kadın voleybol takımımıza büyük katkı veren milli sporcumuz. Bu mukavele hem kendisi için hem kulüp için hayırlı olsun. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah olimpiyatlarda da Ayçin'i izleyeceğiz. Galatasaray'ın gururudur. Kendisine aynı şekilde Galatasaray sevgisiyle devam etmesini, milli takıma da büyük katkı vermesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray camiasının parçası olmaktan gurur duyduğunu belirten Ayçin ise şöyle konuştu:

"İlklerin ve enlerin kulübü Galatasaray ile hikayeme devam ettiğim için çok mutluyum. Kulübümüzün tüm fertlerine ve taraftarlarımıza bana duydukları güven için çok teşekkür ederim. Bu güveni boşa çıkarmamak, aslanlar gibi sahada mücadelemi vermek için buradayım. Galatasaray benim için sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda 'Bir tutku, sevda, çocukluk aşkımsın.' diyen milyonların armasını göğsümde taşımak benim için büyük bir onur. En özel parantezi her koşulda, her an her yerde destekleyen cefakar Galatasaray taraftarı hak ediyor. Sizin coşkunuz, sevginiz ve desteğiniz bizim en büyük gücümüz. Aslanlar gibi savaşarak sizlerle başarmak, gelecekteki tüm zaferleri sizinle coşkuyla kutlamak istiyorum. Bu sözleşmemizin de Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Son olarak 'Bizi sevenleri üzmeyelim baba' demek istiyorum."

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