Tatilin keyfini tahta kızaklarla kayarak çıkartıyorlar

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bin 700 rakımlı Geçitli köyünde köyün gençleri yarı yıl tatilinin keyfini tahta kızaklarla kayarak çıkarıyor.

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Yarı yıl tatili dolayısıyla köylerine gelen öğrenciler, köyde yapılacak aktivite olmadığından dolayı zamanlarını çoğunu tahta kızaklarla kayarak geçiriyor. Kar nedeniyle Nisan ayına kadar kapalı tutulan Ardanuç-Ardahan karayolunu kızak pisti olarak kullanan gençler parkurun eğimli ve uzun olmasından da oldukça memnun. Bu hafta sonu köylerinde yapılacak Geçitli Köyü Kar Şenliğindeki 200 yıllık tahta kızak yarışlarına da bu şekilde hazırlanan gençler, ödül kazanmak için mücadele vereceklerini söylediler.