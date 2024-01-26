Uluslararası Adalet Divanı İsrail'e soykırım davasında ihtiyati tedbir kararını açıkladı

Uluslararası Adalet Divanı, (UAD) Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında İsrail'in ret talebini kabul etmedi. Güney Afrika'nın başvurusunu kabul eden mahkeme, İsrail'in soykırımla yargılanacağını açıkladı.

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Gazze'ye saldırılarda BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davada ihtiyati tedbir talebine dair karar duruşması yapıldı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, (UAD) Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasına ilişkin ihtiyati tedbir kararını açıkladı.

Soykırım davası görülecek

Divan İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti, dava esastan görülecek.

Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkında olduğunu ve can kayıplarından derin endişe duyduğunu bildirdi.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almaya yetkisi olduğuna hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanı, (soykırım davasında) İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların “makul seviyede” ispatladığına hükmetti.

İsrail'in soykırım sözleşmesine uymadığı belirtilen kararda İsrail'in dosyanın reddi talebi kabul edilmedi. Kararda Güney Afrika'nın İsrail'e ilişkin başvurusu uygun olduğu belirtilirken, "Güney Afrika'nın ortaya koymuş olduğu iddiaların makul olup olmadığı değerlendirilecek. Taleplerin mantıklı olup olmadığı konusunda henüz karar verilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Divanı'ın açıklamasında "İsrail devleti Gazze'de ve Gazze'ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" denildi.

Netenyahu UAD'deki davanın Gazze'ye saldırıları durduramayacağını söylemişti

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz günlerde Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, UAD'de İsrail aleyhinde açılan davaya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

"Gazze'deki savaşta 100 günü geride bıraktıklarına" işaret eden Netanyahu, "Hamas'ı ortadan kaldırma, tüm esirleri evlerine geri getirme ve Gazze'nin bir daha ülkemiz için tehdit oluşturmayacağından emin olma hedeflerini gerçekleştirinceye kadar bu savaşı sürdüreceğiz." demişti.