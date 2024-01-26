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DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması İBB adayı olacak mı?

DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması İBB adayı olacak mı?

Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddialarına parti sözcüsünden açıklama geldi.

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Başak Demirtaş'ın, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddialarına açıklama geldi.

Bizde bunu doğrusu hayretle izliyoruz

DEM Parti Sözücüsü Ayşegül Doğan, Başak Demirtaş'ın adaylık' açıklamasına yönelik soruyu yanıtladı. Doğan, "Sevgili Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimaline ilişkin yaptığı bir açıklama. Böyle şaşırtıcı bir açıklamaymış gibi tartışılıyor. Bizde bunu doğrusu hayretle izliyoruz. Evet, bir gün siyaset yapmak ve aday olmak isterse; olacağı yer ve adres tabi DEM Parti'dir" dedi.

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