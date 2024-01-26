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PKK'ya bir darbe daha! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
PKK'ya bir darbe daha! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık sabah saatlerinde Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

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