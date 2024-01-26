Cenaze dönüşü felaketi yaşadılar! Sivas'ta içinde 50 yolcu olan otobüs devrildi
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SİVAS'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, feci kazaya ilişkin bilgi verdi.
Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas Merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi.
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Asarcık köyünden cenazeden dönen Kadıköy Belediyesine ait 34 RT 099 plakalı Neoplan marka yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayarak devrildi.
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Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, otobüste 50 yolcunun bulunduğunu, 20 yolcunun hafif şekilde yaralandığını, kazada ölü bulunmadığını belirtti.
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