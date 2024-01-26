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Cenaze dönüşü felaketi yaşadılar! Sivas'ta içinde 50 yolcu olan otobüs devrildi

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Cenaze dönüşü felaketi yaşadılar! Sivas'ta içinde 50 yolcu olan otobüs devrildi

SİVAS'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, feci kazaya ilişkin bilgi verdi.

Cenaze dönüşü felaketi yaşadılar! Sivas'ta içinde 50 yolcu olan otobüs devrildi

Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas Merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi.

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Cenaze dönüşü felaketi yaşadılar! Sivas'ta içinde 50 yolcu olan otobüs devrildi

Asarcık köyünden cenazeden dönen Kadıköy Belediyesine ait 34 RT 099 plakalı Neoplan marka yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayarak devrildi. 

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Cenaze dönüşü felaketi yaşadılar! Sivas'ta içinde 50 yolcu olan otobüs devrildi

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.

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Cenaze dönüşü felaketi yaşadılar! Sivas'ta içinde 50 yolcu olan otobüs devrildi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, otobüste 50 yolcunun bulunduğunu, 20 yolcunun hafif şekilde yaralandığını, kazada ölü bulunmadığını belirtti.

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