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Büyükşehirin projesiyle sokak hayvanları yuva buluyor

Büyükşehirin projesiyle sokak hayvanları yuva buluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, sokaklardaki köpek popülasyonun azaltmak ve gerekli branş eğitimlerini vererek sahiplendirilmelerini teşvik etmek için ‘Can Yoldaşım’ projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda alan koruma eğitimlerini başarıyla tamamlayan ‘Menye’ isimli köpek, Kula Jeopark’a sahiplendirildi.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, sokaklardaki köpek popülasyonunu azaltmak ve gerekli branş eğitimlerinin başarılı bir şekilde verilmesinin akabinde sahiplendirilmesini teşvik etmek amacıyla ‘Can Yoldaşım’ projesini başlatmıştı. Proje kapsamında Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, uzman eğitmenler tarafından gerekli eğitimler verilen köpekler sahiplendirilerek yeni yuvalarına yerleştiriliyor. Eğitim Merkezi’ndeki ‘Menye’ isimli köpek, alan koruma eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlamasının sonrasında yeni yuvasına kavuştu. Menye’yi, uzman köpek eğitmeni Serhan Karabey Doğru yeni yuvası olan Kula Jeopark’a teslim etti.

Menye, Kula Jeopark’a emanet
Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, Menye’nin Jeopark’ta güvenlik güçlerinin en önemli destekçisi olacağının altını çizerken açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sokaklardaki köpek popülasyonunu azaltmak ve gerekli branş eğitimlerini vererek sahiplendirilmelerini teşvik etmek için ‘Can Yoldaşım’ projesini hayata geçirmiştik. Proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan birçok köpeğimizi başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere birçok kurum ve vatandaşa teslim ederek sahiplendirdik. Bugün de ekiplerimiz, Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde alan koruma eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan Menye’yi yeni yuvasına ulaştırıyor. Menye, bundan sonra Jeopark tesisinde güvenlik görevlilerinin en büyük yardımcısı olacak.”

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