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CHP'den Muharrem İnce'ye zehir zemberek cevap! İstediklerini versek böyle konuşmayacaktı

CHP'den Muharrem İnce'ye zehir zemberek cevap! İstediklerini versek böyle konuşmayacaktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ile ittifak yapmayacağını açıklarken ağır suçlamalarda bulunmuştu. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İnce'nin ittifak için CHP'den taleplerini açıklayarak, "Görüşmelerde ilkesel duruş adına tek kelime etmedi. Müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün gerçekleştirdiği basın açıklamasında 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçime ilişkin kararlarını açıkladı. Seçime kendi adaylarıyla gireceklerini ifade eden İnce, CHP'ye ağır sözlerle yüklenerek ittifak yapmalarının mümkün olmadığını ifade etti.

CHP'den Muharrem İnce'ye cevap geldi

Muharrem İnce'nin açıklamalarına CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Deniz Yücel, "Muharrem İnce ilkesel duruş noktasında tek cümle kuramadı" diyerek ikili görüşmelerde neler konuşulduğunu anlattı. Yücel'in açıklaması şöyle:

'İlkesel duruşla ilgili tek cümle etmedi'

- Partimiz ile Memleket Partisi arasında 4 Ocak'tan itibaren yerel seçimde işbirliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürütülmüştür.

- Bu görüşmeler esnasında, 'İlkesel duruş' konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sn. Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik.

Talepleri karşılanamaz hale geldi

- Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu.

- Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı.

İstedikleri olsa bugünkü gibi konuşamazdı

- Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz. Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz.

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