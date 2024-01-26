Türkiye'ye F-16 satışında ABD'de 3 lobi birden harekete geçti mektupta skandal ifadeler

İsveç'in NATO'ya girmesi için Türkiye'nin verdiği onay sonrası ABD Başkanı Biden'ın, Kongre'ye F-16 teslimini istemesi Türkiye karşıtı lobileri harekete geçirdi. Ermeni, Yunan ve Hindu lobisi, mektup yazarak Türkiye'nin F-16'ları Yunanistan'ın egemenliğini tehdit için kullandığını ve uçakları Karabağ savaşında Azerbaycan'a ödünç verdiğini ileri sürdü.

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TBMM'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e NATO onayı sonrası ABD Başkanı Joe Biden ise F-16'ların 'Acilen' Türkiye'ye teslim edilmesi için kongreye bir mektup yazdı.

Bu bağlamda Ankara, Washington'dan 20 milyar dolar değerinde olan toplamda 40 F-16 ve modernizasyon kiti satın alacak.



Biden'ın bu mektubu sonrası ise ABD Kongresi'ndeki Ermeni, Yunan ve Hindu lobisi harekete geçti. Kendilerini "Türkiye'ye Savaş Jetlerine Hayır Koalisyonu" tanımlayan grup, Türkiye'ye olası F-16 savaş uçağı satışıyla ilgili son detayların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini istedi.

Lobi kuruluşları Ankara'nın, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını Amerikan jetlerinin alımı konusunda ABD yönetimiyle yürütülen müzakerelerde bir pazarlık kozu olarak kullanmakla suçladığına dair bir mektup da yazdı.

"Silah transferi insan hakları ihlallerine katkıda bulunacak"

Mektupta, "Türkiye'ye silah transferinin insan hakları ihlallerine katkıda bulunacağı ve çatışma olasılığını arttıracağı konusunda ciddi endişelerimiz var. Türkiye daha önce Amerikan F-16'larını Dağlık Karabağ'a saldırması için Azerbaycan'a ödünç vermiş, Yunan hava sahasını ihlal etmek ve Yunanistan'ın egemenliğini tehdit etmek için kullanmıştır." ifadelerine yer verildi.

"Yunanistan'a şantaj" hezeyanı

Yunan medyasından Ethnos gazetesi ise "Biden-Erdoğan görüşmesi, Yunanistan'a şantaj" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde, Biden yönetiminin kongredeki Türkiye düşmanı senatörleri ikna etmek için Yunanistan'ı da onay listesine katacağı belirtildi.

Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağına dair garanti istenecek mi

Eski ABD Kongre ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Alan Makowski F-16'ların Türkiye'ye teslimatını kritik bir süreç olarak nitelendirdi. Makowski, Biden'ın Aralık ayında Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinden önce büyük olasılıkla kongrenin dört kilit üyesinden, İsveç'in onay süreci resmi olarak tamamlanırsa F-16'ların satışı konusunda söz aldı. Ancak Makowski bu söze rağmen kongre üyelerinin Türkiye'ye 'evet' dememe ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Makowski son olarak senatörlerin F-16'ların Yunanistan'a karşı kullanıp kullanılmayacağına dair bir garanti istediğini de öne sürdü.