BIST 8.341
DOLAR 30,32
EURO 32,98
ALTIN 1.970,93
HABER /  GÜNCEL

Çorum'da yürürken yerde kredi kartı buldu alışverişe koştu

Çorum'da yürürken yerde kredi kartı buldu alışverişe koştu

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi, yerde bulduğu kredi kartıyla alışveriş yaparken yakalandı.

Abone ol

İlçe merkezindeki marketten alışveriş yaptıktan bir süre sonra kredi kartının kullanıldığı şeklinde SMS alan B.G, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

İhbar üzerine soruşturma başlatan Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kartın Y.V. tarafından "temassız" özelliğiyle kullanıldığını belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.V, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Y.V'nin bulduğu kredi kartıyla market ve kırtasiyeden yaptığı alışverişler güvenlik kameralarınca kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çobanlık mesleği de unutulmaya yüz tuttu
Çobanlık mesleği de unutulmaya yüz tuttu
Elazığ’da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi, otomobil takla attı
Elazığ’da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi, otomobil takla attı
Ankara merkezli çocuk istismarı soruşturmasında 35 gözaltı
Ankara merkezli çocuk istismarı soruşturmasında 35 gözaltı
Batman'da 70'in üzerinde köy yolu kardan ulaşıma kapadı
Batman'da 70'in üzerinde köy yolu kardan ulaşıma kapadı
Büyükşehirin projesiyle sokak hayvanları yuva buluyor
Büyükşehirin projesiyle sokak hayvanları yuva buluyor
CHP'den Muharrem İnce'ye zehir zemberek cevap! İstediklerini versek böyle konuşmayacaktı
CHP'den Muharrem İnce'ye zehir zemberek cevap! İstediklerini versek böyle konuşmayacaktı
Cezaevi aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 kişi öldü, 6'sı asker 9 kişi yaralandı!
Cezaevi aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 kişi öldü, 6'sı asker 9 kişi yaralandı!
Takla atan araçtan, emniyet kemeri sayesinde sapasağlam çıktı!
Takla atan araçtan, emniyet kemeri sayesinde sapasağlam çıktı!
2024 Dakar Rallisi sona erdi! Carlos Sainz yine şampiyon!
2024 Dakar Rallisi sona erdi! Carlos Sainz yine şampiyon!
Bakan Mehmet Şimşek'ten ihracatçı için kur mesajı
Bakan Mehmet Şimşek'ten ihracatçı için kur mesajı
PKK'ya bir darbe daha! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya bir darbe daha! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Samsunspor, Markus Gisdol ile yükselişe geçti
Samsunspor, Markus Gisdol ile yükselişe geçti