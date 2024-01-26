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Türkiye, Ege Kupası'nda şampiyon oldu!

Türkiye, Ege Kupası'nda şampiyon oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dört ülkeden 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla 22'ncisi düzenlenen Ege Kupası'nda, Türkiye şampiyon oldu.

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Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde Türkiye, Çekya'yı 42. ve 72. dakikalarda Furkan Koçak'ın attığı gollerle 2-0 yendi.

Diğer maçta ise İrlanda, Yunanistan'ı 6-0 ile geçti.

Turnuvada bir beraberlik, iki galibiyet elde eden Türkiye, 22. Ege Kupası'nın sahibi oldu.

Turnuvada İrlanda ikinci, Yunanistan üçüncü oldu. Çekya ise dördüncülükte kaldı.

Türkiye-Çekya karşılaşmasını takip eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takıma kupasını verdi. Oyuncuları tebrik eden Montella, diğer takımlara da plaketlerini takdim etti.

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