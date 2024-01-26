BIST 8.341
DOLAR 30,32
EURO 32,98
ALTIN 1.970,93
HABER /  SPOR

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Dursun Özbek'in cezalarında indirim yaptı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Dursun Özbek'in cezalarında indirim yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'a ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e verilen para cezasında indirime gitti.

Abone ol

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Başkan Özbek'in hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki demeci nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray'a ve Özbek'e verilen 400'er bin liralık para cezalarına itirazın incelendiği bildirildi.

Yapılan itiraz neticesinde sarı-kırmızılı kulüp ile Dursun Özbek'in para cezalarının 200'er bin liraya indirildiği belirtildi.

Aynı gerekçeyle Çaykur Rizespor'a ve mavi-yeşilli kulübün başkanı İbrahim Turgut'a uygulanan 400'er bin liralık para cezalarının da 200'er bin lira olarak değiştirildiği aktarıldı.

Fenerbahçe'ye de çeşitli sebeplerle verilen 363 bin liralık para cezasının ise onandığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan Siirtli kadınlarla bir araya geldi
Emine Erdoğan Siirtli kadınlarla bir araya geldi
Meral Akşener'den CHP'ye DEM Parti tepkisi! PKK uzantıları...
Meral Akşener'den CHP'ye DEM Parti tepkisi! PKK uzantıları...
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, suç örgütleriyle ortak mücadele edecek
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, suç örgütleriyle ortak mücadele edecek
Türkiye, Ege Kupası'nda şampiyon oldu!
Türkiye, Ege Kupası'nda şampiyon oldu!
Türkiye'ye F-16 satışında ABD'de 3 lobi birden harekete geçti mektupta skandal ifadeler
Türkiye'ye F-16 satışında ABD'de 3 lobi birden harekete geçti mektupta skandal ifadeler
Trabzonsporlu Filip Benkovic'de kas yaralanması tespit edildi
Trabzonsporlu Filip Benkovic'de kas yaralanması tespit edildi
Bakan Yumaklı açıkladı: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarıldı
Bakan Yumaklı açıkladı: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarıldı
Otobüs kazasında yaralanan kazazede: Otobüsü ağaç tuttu
Otobüs kazasında yaralanan kazazede: Otobüsü ağaç tuttu
Çorum'da yürürken yerde kredi kartı buldu alışverişe koştu
Çorum'da yürürken yerde kredi kartı buldu alışverişe koştu
Çobanlık mesleği de unutulmaya yüz tuttu
Çobanlık mesleği de unutulmaya yüz tuttu
Elazığ’da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi, otomobil takla attı
Elazığ’da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi, otomobil takla attı