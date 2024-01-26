CHP'li Belediye Başkanı, adaylıktan çekildi

CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak aday adaylığından çekildiğini açıkladı.

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Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı ve başkan adayı Recep Gürkan, adaylıktan çekildi. Adaylıktan çekildiğini sosyal medya hesabı X (Twitter) paylaşımıyla duyuran Gürkan, açıklamayı yaptı.

"Edirne'de CHP'mizin altı oklu bayrağı gönderde kalmaya devam edecek. Partimizin 20 yıldır kesintisiz kazandığı Edirne Belediye Başkanlığını önümüzdeki dönemde de sürdürmesi amacıyla, ilk günden bu yana adayın önseçimle belirlenmesi konusunu her platformda savundum.

Cumhuriyetin ve laikliğin yıkılmaz kalesi Edirne'de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin tüm üyelerinin ve Edirnelilerin de aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Bu gün aynı düşüncelerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile de paylaşarak adayımızın ön seçimle belirlenmesi ve ön seçime katılmayacağımı, örgütün beklediği adayın kazanması için sonuna kadar çalışacağımızı ve Edirne'yi tekrar kazanacağımızı kendilerine ilettim.

Kendileri de bu önerime çok olumlu yaklaşarak Edirne’miz de adayımızın önseçimle belirlenmesinin en doğru karar olduğunu belirttiler.

Ön seçimin Edirne’mize, aday adaylarımıza ve CHP`mize başarılar getireceği inancıyla sevgi ve saygılar sunuyorum."