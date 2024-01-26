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Ankara'da simide zam geldi: Yarından itibaren 15 TL'ye satılacak

Ankara'da simide zam geldi: Yarından itibaren 15 TL'ye satılacak

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’da simidin 15 TL olacağını duyurdu. Delibaş yeni fiyatın yarından itibaren geçerli olacağını açıkladı.

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Yeni yılın gelmesiyle birlikte zamlar peş peşe geldi. Birçok kaleme zam yapılırken, ekmeğin ardından zamların en çok yansıdığı ürünlerden biri de simit oldu. Öyle ki simit ekmek fiyatlarının iki katına çıkar oldu.

Ankara'da simide dev zam

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, yarından itibaren Ankara’da simidin 15 TL olacağını duyurdu.

Simide en son 31 Temmuz'da zam yapılmış, 10 TL olmuştu.

15 liraya satılacak

Başkent’te simit yarından itibaren 15 TL’den satılacak.

Ankaralılardan özür diledi

Açıklamalarda bulunan Savaş Delibaş, zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek Ankaralılardan özür diledi.

Delibaş açıklamasında şunları söyledi:

Bugün maalesef yine bir zam haberiyle karşınızdayız. Temmuz 2023’de 10 TL olmasına karar aldığımız simit fiyatları bugün itibariyle 15 TL olmuştur. Bunun nedenleri de ham maddenin, kiraların, zamların üst üste gelmesinden kaynaklanan bir durumdur. Alım gücünün çok düşük olduğu şu zamanlarda 15 TL esnafın derdine de derman olmuyor ama maalesef bu zammı yapmak zorunda kaldık. Bugün özellikle emekli, öğrenci kesiminden dar gelirli hemşehrilerimizden özür diliyoruz, bu zammı yapmak zorunda kaldık.

"Özür dilemesi gerekenler sadece bizler değiliz"

Susam fiyatlarının, un fiyatlarının, doğal gaz işçi giderlerinin yüzde 200’lerin üzerinde konmasından dolayı zorunlu bir zam oldu. Herkesten özür diliyorum. Yalnız sadece özür dilemesi gereken bizler değiliz, özür dilemesi gerekenlerde lütfen çıkıp özür dilesinler.

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