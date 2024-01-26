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Bayern Münih ile Galatasaray anlaştı! 30 milyon euro

Bayern Münih ile Galatasaray anlaştı! 30 milyon euro

Bayern Münih ve Galatasaray, Sacha Boey transferi için 30 milyon euro + başarı bonusları karşılığında anlaşmaya vardı. Sacha Boey yarın saat 06.00’da sağlık kontrolünden geçmek için Münih’e gidecek.

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Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey için önemli bir gelişme yaşandı. Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçı kadrosunda olmayan Sacha Boey için Bayern Münih ile transfer görüşmelerinin başladığı ve devam ettiği ortaya çıktı. 23 yaşındaki sağ bekin menajeri İstanbul'a geldi ve transfer görüşmelerine katıldı. Bayern Münih, başarılı sağ bek oyuncusu için Galatasaray'la transfer görüşmelerine bugün de devam etti.

Bayern Münih ve Galatasaray, Sacha Boey transferi için 30 milyon euro + başarı bonusları karşılığında anlaşmaya vardı.

Sacha Boey yarın saat 06.00’da sağlık kontrolünden geçmek için Münih’e gidecek.

Boey'i 1 milyon Euro'ya alan Galatasaray, transfer kârının yüzde 15'ini eski kulübü Rennes'e gönderecek.

Boey, Bayern ile 4.5 yıllık anlaştı

Öte yandan Sacha Boey, Bayern Münih ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Boey, 3 milyon euro'nun üzerinde ücret alacak.

Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 31 maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı.

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