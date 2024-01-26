CHP'li Battal İlgezdi istifa etti: Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" dedi.

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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin CHP’den istifa ettiği belirtildi.

Gazeteci Barış Yarkadaş’a konuşan İlgezdi, 7 partinin ortak adayı olacağını söyledi.

İlgezdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi ve “Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz” dedi. Gazeteci İsmail Saymaz ise İlgezdi'nin eşinin hala CHP vekili olduğuna dikkat çekerek fıkra gibi yorumu yaptı.

Gerçekten fıkra gibi

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, dördüncü kez aday gösterilmediği için CHP’den istifa edip bağımsız aday oluyormuş. Gel gör ki… İlgezdi’nin eşi şu an CHP milletvekili. Gerçekten fıkra gibi.