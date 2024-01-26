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Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu programı açıklandı

Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşma programı şu şekilde:

6 Şubat Salı
14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor
17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor
20.45 Galatasaray - Bandırmaspor

7 Şubat Çarşamba
14.30 Sivasspor - Konyaspor
17.30 RAMS Başakşehir - Hatayspor
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe

8 Şubat Perşembe
17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş

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