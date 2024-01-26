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Galatasaray ve Dursun Özbek'in cezalarına indirim

Galatasaray ve Dursun Özbek'in cezalarına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'a ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e verilen para cezasında indirime gitti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'a ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e verilen para cezasında indirime gitti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Başkan Özbek'in hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki demeci nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray'a ve Özbek'e verilen 400'er bin liralık para cezalarına itirazın incelendiği bildirildi.

Yapılan itiraz neticesinde sarı-kırmızılı kulüp ile Dursun Özbek'in para cezalarının 200'er bin liraya indirildiği belirtildi.

Aynı gerekçeyle Çaykur Rizespor'a ve mavi-yeşilli kulübün başkanı İbrahim Turgut'a uygulanan 400'er bin liralık para cezalarının da 200'er bin lira olarak değiştirildiği aktarıldı.

Fenerbahçe'ye de çeşitli sebeplerle verilen 363 bin liralık para cezasının ise onandığı kaydedildi.

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