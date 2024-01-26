BIST 8.346
DOLAR 30,31
EURO 32,94
ALTIN 1.965,67
HABER /  DÜNYA

Tesla ABD'deki yaklaşık 200 bin aracını geri çağırıyor

Tesla ABD'deki yaklaşık 200 bin aracını geri çağırıyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ekranda arka kameranın görüntülenmesini engelleyen bir yazılım dengesizliği nedeniyle ABD'deki yaklaşık 200 bin aracını geri çağırdı.

Abone ol

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, Tesla'nın yazılım hatası nedeniyle şirketin tam otonom 4.0 sistemiyle donatılmış 2023 yılına ait belirli Model S, X ve Y araçlarını geri çağırdığı kaydedildi.

Yazılım dengesizliğinin, arka kameranın görüntülenmesini engelleyebileceği ifade edilen açıklamada, bu durumun sürücünün görüş alanını azaltacağı ve kaza riskini artıracağı vurgulandı.

Açıklamada, 199 bin 575 aracın geri çağrıldığı belirtildi.

Tesla'nın sorunun çözümüne yönelik uzaktan yapılabilecek bir yazılım güncellemesi yayımladığına işaret edilen açıklamada, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 22 Mart'tan itibaren bildirim gönderilmesinin beklendiği ifade edildi.

Otomobil üreticilerinin araçlarıyla ilgili potansiyel bir güvenlik sorunu bulması anlamına gelen geri çağırmalar kapsamında, üreticiler genellikle ücretsiz onarım hizmeti sağlarken bunlardan etkilenen müşteriler mektup veya diğer iletişim kanallarıyla bilgilendiriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kanada, Türkiye'ye yönelik uyguladığı ambargoları kaldırdı
Kanada, Türkiye'ye yönelik uyguladığı ambargoları kaldırdı
Putin açıkladı: Uçağımızı Ukrayna düşürdü
Putin açıkladı: Uçağımızı Ukrayna düşürdü
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Herkes 'İstanbul'da değişim vakti gelmiştir' diyor
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Herkes 'İstanbul'da değişim vakti gelmiştir' diyor
Galatasaray ve Dursun Özbek'in cezalarına indirim
Galatasaray ve Dursun Özbek'in cezalarına indirim
Ankara'da simide zam geldi: Yarından itibaren 15 TL'ye satılacak
Ankara'da simide zam geldi: Yarından itibaren 15 TL'ye satılacak
Bakan Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile bağlantı kurdu
Bakan Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile bağlantı kurdu
ABD'nin Orta Doğu'dan çekileceği iddialarına Rusya'dan ilk tepki
ABD'nin Orta Doğu'dan çekileceği iddialarına Rusya'dan ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
Bayern Münih ile Galatasaray anlaştı! 30 milyon euro
Bayern Münih ile Galatasaray anlaştı! 30 milyon euro
Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu programı açıklandı
Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu programı açıklandı
CHP'li Battal İlgezdi istifa etti: Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz
CHP'li Battal İlgezdi istifa etti: Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz
CHP'li Belediye Başkanı, adaylıktan çekildi
CHP'li Belediye Başkanı, adaylıktan çekildi