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Putin açıkladı: Uçağımızı Ukrayna düşürdü

Putin açıkladı: Uçağımızı Ukrayna düşürdü

Putin, çarşamba günü düşen Rus uçağının Ukrayna tarafından düşürüldüğünü ve uçaktaki 74 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Putin, "Uçaktaki 65 kişi esir takası için alıkonulan Ukrayna askeriydi" dedi. Ukrayna ise iddiaları reddetti.

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Vladimir Putin, Çarşamba günü Ukrayna sınırı yakınlarında Rus uçağının Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından 'bilerek ya da yanlışlıkla' düşürüldüğünü söyledi.

Moskova Kiev'i Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ilyushin Il-76 uçağını düşürmekle suçlarken, uçakta bulunan 74 kişinin öldüğünü, bunların arasında Rus savaş esirleriyle takas edilmek üzere esir alınan 65 Ukraynalı askerin de bulunduğunu söyledi.

Putin, Rusya'nın yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarının iki ya da üç gün içinde açıklanacağını söylerken, ilk sonuçların uçağı düşüren füzelerin Amerikan ya da Fransız yapımı olduğunu gösterdiğini bildirdi.

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