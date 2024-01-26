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EuroLeague'de Anadolu Efes, sahasında Monaco'ya yenildi

EuroLeague'de Anadolu Efes, sahasında Monaco'ya yenildi

EuroLeague'in 23. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransa ekibi Monaco'ya 80-78 mağlup oldu.

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EuroLeague'in 23. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Fransa ekibi Monaco'yu ağırladı.

İlk periyot

Monaco'nun top kayıplarını iyi değerlendiren Anadolu Efes, iki takımın da hücumda etkili performans sergilediği ilk periyodu 23-22 önde tamamladı.

İkinci periyot

İkinci çeyreğe iyi başlayan ve savunmasını sertleştiren Fransa temsilcisi, 15. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 30-36. Periyodun son bölümünde toparlanarak rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, Willis ve Bryant'ın çift haneli sayılara (10) ulaştığı ilk yarıyı 43-39 önde bitirdi.

Üçüncü periyot

Üçüncü periyotta hücumda tempo yakalayan Anadolu Efes, Clyburn'ün kazandırdığı sayılarla skor üretti. Loyd'un dış atışlarıyla kontrolü ele geçiren Monaco, final çeyreğine 65-60 üstün girdi.

Son periyot

Dördüncü ve son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Larkin ile etkili olan Anadolu Efes'e Monaco, James'in yönlendirdiği hücumlarla yanıt verdi. Son anlarda Okobo'nun serbest atıştan kaydettiği basketlerle skor üstünlüğünü koruyan Fransa ekibi, karşılaşmadan 80-78 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 14. yenilgisini yaşadı. Monaco ise 13. galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes: 78 - Monaco: 80

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Nick van den Broeck (Belçika)

Anadolu Efes: Larkin 14, Thompson 9, Bryant 12, Willis 13, Pleiss, Beaubois 15, Clyburn 8, Oturu 3, Jones 4

Monaco: James 16, Loyd 14, Ouattara 5, Brown 2, Jaiteh 2, Okobo 16, Blossomgame 6, Diallo 11, Walker, Motiejunas 7, Hall 1

1. Periyot: 23-22

Devre: 43-39

3. Periyot: 60-65

Beş faulle çıkan: 39.52 Jones (Anadolu Efes)

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