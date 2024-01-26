ABD'den Biden'a başkaldırı! 25 eyalet resmen bildiri imzaladı!

ABD'de 25 eyalet valisi, Texas ile Biden hükümeti arasında yaşanan sınır anlaşmazlığı tartışmasında Texas'ı destekledi. 25 vali, Joe Biden'ı ülkeyi savunmasız bırakmakla suçlayarak Biden karşıtı ortak bildiri imzaladı.

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ABD'de 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşan sınır güvenliği tartışmasında Texas'a destek veren bildiri yayınladı.

Texas eyalet Valisi'nden savaş çağrısı

Teksas Valisi Greg Abbott, son yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamada, "Kahraman ulusal muhafızlarımız Federal hükümet ile çatışmaya hazır." dedi.

Oklahoma Valisi Stitt ise, Emrindeki eyalet askerlerini Teksas’a göndermek için görüşmeler yaptığını ve bir rakam üzerinde karara vardıklarını bildirdi.

25 eyaletten biden karşıtı ortak bildiri

25 eyalet de Anayasa Mahkemesi'nin Meksika sınırındaki tel örgülerin kaldırılması kararına karşı çıktı.

Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride , "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi.

ABD'de Anayasa Mahkemesi, Meksika sınırına Texas Valisi Gregg Abbott tarafından yasa dışı göçü önlemek için çekilen tel örgünün merkezi hükümete bağlı görevliler tarafından kesilebileceğine karar vermişti.

Texas Valisi Greg Abbott, bu tellerin merkezi hükümet tarafından kaldırılsa bile yeniden çekileceğini açıkladı.

Texas valisi resti çekti

Geçtiğimiz çarşamba günü Abbott , Texas'ın meşru müdafaa hakkının aksi yöndeki her türlü federal yasanın yerine geçtiğini ilan etti ve bunun yasa dışı sınıra karşı etkili bir caydırıcı" olduğunu ileri sürerek "yasa dışı göçü engellemek için bu dikenli teli kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

50 eyaletin yarısı Biden'a başkaldırdı

Ortak bildiriyi imzalayan Cumhuriyetçi valilerin birçoğu Texas'a bireysel destek beyanları yayınladı.

Bazı valiler, Texas'a yasa dışı göçmen geçişleriyle mücadele için kaynak sağlama sözü verdi.

25 eyaletin Texas Valisi'ne destek veren bildiri yayınlaması ise 50 eyaletin 25'inin mahkeme kararına karşı tavır aldığını gösterdi.

Bakanlık, Texas'ı dava etmekle tehdit etti

Geçen ay Adalet Bakanlığı, eyalet yetkililerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenleri tutuklamasına, hapse atmasına ve sınır dışı etmesine izin veren yeni bir yasayı yürürlüğe koyması halinde Texas'ı dava etmekle tehdit etmişti.

Adalet Bakanlığı ayrıca Rio Grande'de mahkemelerin Abbott'a kaldırmasını emrettiği yüzer bariyer inşaatı nedeniyle devlete dava açtı.

Abd iç savaşa sürüklenebilir

Söz konusu ayaklanmanın olağan bir gelişme olmadığı öne sürülürken, federal güçlerle eyalet güçlerinin karşı karşıya getirildiği bir senaryoda ABD'nin iç savaşa kadar sürüklenebileceği iddia edildi.

Ne olmuştu?

Texas'ın Cumhuriyetçi vekili Bryan Slaton 2023 yılında, eyaletin ABD'den bağımsızlık "olasılığını araştırmak" için bir referandum düzenleyebilecek yasa tasarısı teklifi sunmuştu. Slaton, Teksas anayasasına göre "tüm siyasi gücün halkın elinde olduğunu" yazmıştı.

2021'de benzer bir yasa tasarısını, Cumhuriyetçiler Kyle Biedermann ve Jeff Cason sundu.

Biedermann o dönem yaptığı açıklamada "Federal hükümet (ABD merkezi hükümeti) kontrolden çıktı ve Teksaslıların değerlerini temsil etmiyor. Bu nedenle, Teksas Eyaleti'nin bağımsız statüsünü yeniden savunması için referanduma izin verecek bu kararı yasalaştırmayı taahhüt ediyorum" dedi.

ABD'de 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşan sınır güvenliği tartışmasında Texas'a destek veren bildiri yayınladı.

Slaton, bu ilk teklifin kabul edilmediğini hatırlattı. Texas, belirli grupların bağımsızlık için yarıştığı tek ABD eyaleti değil.