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Süper Lig ekibinde ayrılık! Yerine flaş Burak Yılmaz iddiası

Süper Lig ekibinde ayrılık! Yerine flaş Burak Yılmaz iddiası

Süper Lig ekibi Kayserispor'da son haftalarda alınan kötü sonuçların faturası teknik direktör Recep Uçar'a kesildi. Sarı-kırmızılı takımda Burak Yılmaz'la anlaşma sağlandığı iddia edildi.

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Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, Kayserispor'da 21 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

BURAK YILMAZ SÜRPRİZİ

Süper Lig'de oynadığı son 7 lig maçında 7 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takımda, Recep Uçar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Burak Yılmaz'ın getirileceği konuşuluyor.

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin duyurduğu gelişmede Kayserispor'un Burak Yılmaz'la anlaşma sağladığı ve Yılmaz'ın yarın kente gideceği belirtildi. 

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