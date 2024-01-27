Joe Biden yönetimine karşı gelen Teksas'a destek verdi

ABD Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayan Teksas Valisi Greg Abbott'a eski ABD Başkanı Donald Trump'tan destek geldi. Trump, "Tüm eyaletleri yasa dışı kişilerin sınırdan girişini önlemek ve sınırdan geri göndermek için ulusal muhafızlarını Teksas'a yerleştirmeye davet ediyorum" dedi.

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ABD Anayasa Mahkemesi'nin Meksika sınırında göçmenlerin geçişini engellemek için kurulan jiletli tellerin sınır görevlilerince kesilmesine izin veren kararı ülkeyi karıştırdı.

Teksas Valisi Greg Abbott, kararı tanımadığını açıklayıp sınır hattında dikenli tel koymaya devam edeceğini açıklarken ortak bildiri yayımlayan 25 eyalet de Abbott'a destek çıktı.

Ortak bildiriyi imzalayan Cumhuriyetçi valilerin çoğunluğu, Teksas'a yasa dışı göçmen geçişleriyle mücadele için kaynak sağlama sözü verdi.

10 eyaletin Teksas'a ulusal muhafızlarını ve diğer kolluk kuvvetlerini gönderdiği ifade edildi.

Joe Biden yönetimi Teksas'a müdahale edebilir

Ülkede tansiyonu yükselten gelişmeler sonrası ABD Başkanı Joe Biden, sözlerinden dönmesi ve merkezi yönetimin talimatlarına uyması için Abbott'a bugüne kadar süre verdi.

Abbott'un söylem ve eylemlerine devam etmesi halinde merkezi devletin Teksas'a müdahale edeceği söylentisi dillendirilmeye başladı.

Donald Trump: Teksas'a asker gönderin

Seçimlerde Biden'ın rakibi olan eski ABD Başkanı Donald Trump da tartışmalara dahil olarak şu ifadeleri kullandı:

Tüm Amerikalılar halkın güvenliğini, bekasını ve egemenliğini korumaya yönelik sağduyulu tedbirlerini desteklemelidir. Tüm eyaletleri yasa dışı kişilerin sınırdan girişini önlemek ve sınırdan geri göndermek için ulusal muhafızlarını Teksas'a yerleştirmeye davet ediyorum.