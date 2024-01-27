BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu'nun 'yan sanayi' sözlerine Murat Kurum'dan cevap

Ekrem İmamoğlu'nun 'yan sanayi' sözlerine Murat Kurum'dan cevap

AK Parti'nin İstanbul seçim vaatleri için 'projelerimizin yan sanayisi' sözlerini söyleyen CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan cevap geldi.

Abone ol

Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin adayları netleşmeye devam ediyor. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak AK Parti'nin adayı Murat Kurum oldu. Projelerini açıklayan belediye başkan adayları arasında polemikler devam ederken son olarak Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'u hedef alarak 'projelerimizin yan sanayisi' sözleri ortalığı iyice kızıştırdı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'dan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine karşılık 'boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir belediyeden bizi takdir etmesini beklemiyoruz' ifadelerini kullandı.

Katıldığı programın canlı yayınında konuşan Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"İstanbulluların gündeminde olmayan konuların içinde olmayacağız diyoruz ve bu tutumu böyle devam ettireceğiz. Kampanyamızın ismi de Şimdi İstanbul Sadece İstanbul. Bu anlayışı her yerde sergileyeceğiz. Biz boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir belediyeden bizi takdir etmesini beklemiyoruz. Bizim milletimiz 31 Mart'ta gereken cevabı vereceğiz. Mevcut yönetim de bu hizmetlerden yararlanacak. İstanbul'a dönüp baktığımızda yeni konutlar yapıldı da biz görmedik mi? 2 yakaya 2 büyük tünel yapacağız dedik, yaptılar da biz görmedik mi? Yaşanan çile, karmaşa ortada. Biz sadece İstanbul'a, İstanbul'un meselelerine odaklanacağız.

Bizim odaklanmamız gereken İstanbulluların sorunlarıdır."

İstanbullular Metro ile ne kadar kısa zamanlı evime giderim buna bakıyor. Gençler bu altyapıyı kim daha hızlı hazırlar bununla ilgileniyor. Mevcut yönetimin gündemleri farklı olduğu için polemik peşindeler. İstanbullular bizden İstanbul'un kaynaklarını en doğru şekilde yönetecek yönetim iradesini bekliyor. Gerçek belediyecilikle bu hizmetleri yapmamızı bekliyorlar. Bizim odaklanmamız gereken İstanbulluların sorunlarıdır."

ÖNCEKİ HABERLER
300 milyon TL transfer yapan bahis çetesi çökertildi
300 milyon TL transfer yapan bahis çetesi çökertildi
Trafikte makas atarak seyreden sürücüye ceza yağdı
Trafikte makas atarak seyreden sürücüye ceza yağdı
Bitlis’te kar yağışı etkisini arttırdı: Araçlar kara gömüldü
Bitlis’te kar yağışı etkisini arttırdı: Araçlar kara gömüldü
Murat Kurum 'İmamoğlu 1,5 puan öndeydi' dedi son İstanbul anketini açıkladı
Murat Kurum 'İmamoğlu 1,5 puan öndeydi' dedi son İstanbul anketini açıkladı
Yoldan çıkan otomobil defalarca takla atarak hurdaya döndü: 2 yaralı
Yoldan çıkan otomobil defalarca takla atarak hurdaya döndü: 2 yaralı
Bursa'da kan donduran ihbar! "Annemi öldürdüm"
Bursa'da kan donduran ihbar! "Annemi öldürdüm"
İzmir'de 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti!
İzmir'de 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti!
İç savaş mı çıkıyor? ABD'de "dikenli tel" krizi
İç savaş mı çıkıyor? ABD'de "dikenli tel" krizi
Isparta’da evde çıkan yangın paniğe neden oldu
Isparta’da evde çıkan yangın paniğe neden oldu
Japonya'da 2023'te 21 bin 818 kişi intihar etti!
Japonya'da 2023'te 21 bin 818 kişi intihar etti!
Bayburt güne kar yağışıyla uyandı
Bayburt güne kar yağışıyla uyandı
Günlerdir süren orman yangınları kontrol altına alınamadı!
Günlerdir süren orman yangınları kontrol altına alınamadı!