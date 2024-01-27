Ekrem İmamoğlu'nun 'yan sanayi' sözlerine Murat Kurum'dan cevap

AK Parti'nin İstanbul seçim vaatleri için 'projelerimizin yan sanayisi' sözlerini söyleyen CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan cevap geldi.

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Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin adayları netleşmeye devam ediyor. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak AK Parti'nin adayı Murat Kurum oldu. Projelerini açıklayan belediye başkan adayları arasında polemikler devam ederken son olarak Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'u hedef alarak 'projelerimizin yan sanayisi' sözleri ortalığı iyice kızıştırdı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'dan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine karşılık 'boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir belediyeden bizi takdir etmesini beklemiyoruz' ifadelerini kullandı.

Katıldığı programın canlı yayınında konuşan Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"İstanbulluların gündeminde olmayan konuların içinde olmayacağız diyoruz ve bu tutumu böyle devam ettireceğiz. Kampanyamızın ismi de Şimdi İstanbul Sadece İstanbul. Bu anlayışı her yerde sergileyeceğiz. Biz boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir belediyeden bizi takdir etmesini beklemiyoruz. Bizim milletimiz 31 Mart'ta gereken cevabı vereceğiz. Mevcut yönetim de bu hizmetlerden yararlanacak. İstanbul'a dönüp baktığımızda yeni konutlar yapıldı da biz görmedik mi? 2 yakaya 2 büyük tünel yapacağız dedik, yaptılar da biz görmedik mi? Yaşanan çile, karmaşa ortada. Biz sadece İstanbul'a, İstanbul'un meselelerine odaklanacağız.

Bizim odaklanmamız gereken İstanbulluların sorunlarıdır."

İstanbullular Metro ile ne kadar kısa zamanlı evime giderim buna bakıyor. Gençler bu altyapıyı kim daha hızlı hazırlar bununla ilgileniyor. Mevcut yönetimin gündemleri farklı olduğu için polemik peşindeler. İstanbullular bizden İstanbul'un kaynaklarını en doğru şekilde yönetecek yönetim iradesini bekliyor. Gerçek belediyecilikle bu hizmetleri yapmamızı bekliyorlar. Bizim odaklanmamız gereken İstanbulluların sorunlarıdır."