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İsrail basını: Hamas, Gazze'de ordunun çekildiği yerlerde yeniden güç kazandı

İsrail basını: Hamas, Gazze'de ordunun çekildiği yerlerde yeniden güç kazandı

İsrail basınına göre, Hamas, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile orta kesiminde yeniden kamu hizmeti vermeye başladı.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın, ismini vermediği iki yetkiliye dayandırdığı haberde, Hamas'ın, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde yeniden sivil idare bakımından güç kazandığı ifade edildi.

Haberde, Gazze'de savaş sonrasıyla ilgili karar alınmamasının Hamas'ın, kamu hizmetleri alanında güçlenmesini kolaylaştırdığı kaydedildi.

Savaş gibi acil durumlar için kurulan acil durum komitelerine ek olarak, önceden Hamas idaresinde olan belediyelerin, kuzey ve orta kesimlerde hizmet vermeye başladığına işaret edildi.

İsrail, daha önce pek çok defa, Gazze'ye yönelik savaşın amacının Hamas'ı yok etmek ve esirleri geri getirmek olduğunu belirtmişti ancak 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta henüz bu hedeflerden hiçbirini gerçekleştiremedi.

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