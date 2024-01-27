BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Trabzon’da kurt saldırıları devam ediyor! 52 hayvan telef oldu!

Trabzon’da kurt saldırıları devam ediyor! 52 hayvan telef oldu!

Trabzon’un Araklı ilçesinde son bir ay içerisinde toplam 52 adet küçükbaş hayvan kurt saldırıları sonrasında telef olurken, 8 hayvan ise bu saldırılardan yaralı kurtuldu.

Abone ol

Trabzon’un Araklı ilçesinde son bir aydır artarak yaşanan kurt saldırıları küçükbaş hayvan üreticilerini canından bezdirdi. İlçede son bir ay içerisinde toplam 52 adet küçükbaş hayvan ahırlarında kurt saldırıları sonrasında telef olurken, 8 hayvan ise bu saldırılardan yaralı kurtuldu. Besiciler zararlarının 300 bin TL’yi geçtiğini belirterek yetkililerden bu duruma bir çare bulunmasını istedi.

İlçede son saldırı gece Yolgören mahallesi Küçükdere mevkiinde yaşandı. Gece saat 02.00 sıralarında Sabri Bal isimli hayvan yetiştiricisi ahırından gelen sesler üzerine hayvanlarının yanına koştu. Ahırdaki koyunlarının büyük bölümünün telef edildiğini ve bir kurdun gecenin karanlığında yıldırım gibi ahırdan kaçarak uzaklaştığını gördü.

Bir oğlak canını ahırdan kaçıp fabrikaya sığınarak kurtarmış

11 küçükbaş hayvanının telef olduğunu, 8 hayvanının da yaralandığını belirten Bal, bir yaralı hayvanının da ahırdan kaçarak yakındaki DoğuPen Fabrikası’na sığındığını söyledi. Araklı ilçe merkezine çok yakın bir mesafede gerçekleşen kurt saldırısının şaşkınlığını yaşayan yöre halkı, sıranın yakında hayvanlarından kendilerine veya çocuklarına gelmesinden korkuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Ziyaret Karakolu'nda denetim
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Ziyaret Karakolu'nda denetim
Televizyon ve radyo kanallarının frekans listesi güncellendi
Televizyon ve radyo kanallarının frekans listesi güncellendi
Alper Gezeravcı'dan Türk bayraklı kare
Alper Gezeravcı'dan Türk bayraklı kare
Polis gençleri uyardı! Burs dolandırıcılığına dikkat!
Polis gençleri uyardı! Burs dolandırıcılığına dikkat!
İşçiyi aşağılayan patron şimdi yandı
İşçiyi aşağılayan patron şimdi yandı
Yüksekova'da 5 metreyi geçen kar tünellerinde iş makinaları gözden kayboldu
Yüksekova'da 5 metreyi geçen kar tünellerinde iş makinaları gözden kayboldu
Mehmet Şimşek'ten yasa dışı kumar açıklaması!
Mehmet Şimşek'ten yasa dışı kumar açıklaması!
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 51 milyar metreküp olarak açıkladı
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 51 milyar metreküp olarak açıkladı
İsrail basını: Hamas, Gazze'de ordunun çekildiği yerlerde yeniden güç kazandı
İsrail basını: Hamas, Gazze'de ordunun çekildiği yerlerde yeniden güç kazandı
Müzikli tiyatro oyunu "Gaza" ilk kez seyirciyle buluştu
Müzikli tiyatro oyunu "Gaza" ilk kez seyirciyle buluştu
Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek